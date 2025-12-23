台股延續漲勢！終場收28,310點上漲160點 台積電上漲25元收1,490元

台股23日早盤以28.253點開出後，盤中高檔狹幅震盪，終場收28,310點，上漲160點，漲幅0.57%，成交量4,203億元，台積電（2330）收1,490元，上漲25元。

權值股方面呈現漲跌互見，電子股中台積電表現最亮，其餘上漲的還有日月光投控（3711）、緯穎（6669）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、台光電（2383）等，而下跌的則是有，台達電（2308）、廣達（2382）、聯電（2303）、南亞科（2408）等等。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，華星光（4979）、光洋科（1785）、環宇-KY（4991）、聯鈞（3450）、國精化（4722）、弘塑（3131）、華通（2313）、凱崴（5498）、毅嘉（2402）、全新（2455）、昇陽半導體（8028）、富世達（6805）、雷虎（8033）、福懋科（8131）、愛普*（6531）、雙鴻（3324）等

輝達已告知中國客戶，計劃在2月中旬農曆新年前，開始向中國出貨其第二高階的AI晶片。在科技股持續反彈帶動下，四大指數走揚，AAOI上漲24.8%，台積電ADR上漲1.5%，有助台股今挑戰前高，後續創新高需唯量是問。

統一投顧表示，美國推動AI應用加速發展，美科技股延續上漲格局，投資風險偏好回升。台股技術面轉強，W底已成形，且時序進入年底法人作帳行情倒數，短線上有利多方進攻，年底前指數挑戰歷史新高。

根據統計，過去10年聖誕節後一個月，台股上漲機率約8成，操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸（含光傳輸）、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。