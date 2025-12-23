快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

台股延續漲勢！終場收28,310點上漲160點 台積電上漲25元收1,490元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股23日早盤以28.253點開出後，盤中高檔狹幅震盪，終場收28,310點，上漲160點，漲幅0.57%，成交量4,203億元，台積電（2330）收1,490元，上漲25元。

⭐2025總回顧

權值股方面呈現漲跌互見，電子股中台積電表現最亮，其餘上漲的還有日月光投控（3711）、緯穎（6669）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、台光電（2383）等，而下跌的則是有，台達電（2308）、廣達（2382）、聯電（2303）、南亞科（2408）等等。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，華星光（4979）、光洋科（1785）、環宇-KY（4991）、聯鈞（3450）、國精化（4722）、弘塑（3131）、華通（2313）、凱崴（5498）、毅嘉（2402）、全新（2455）、昇陽半導體（8028）、富世達（6805）、雷虎（8033）、福懋科（8131）、愛普*（6531）、雙鴻（3324）等

輝達已告知中國客戶，計劃在2月中旬農曆新年前，開始向中國出貨其第二高階的AI晶片。在科技股持續反彈帶動下，四大指數走揚，AAOI上漲24.8%，台積電ADR上漲1.5%，有助台股今挑戰前高，後續創新高需唯量是問。

統一投顧表示，美國推動AI應用加速發展，美科技股延續上漲格局，投資風險偏好回升。台股技術面轉強，W底已成形，且時序進入年底法人作帳行情倒數，短線上有利多方進攻，年底前指數挑戰歷史新高。

根據統計，過去10年聖誕節後一個月，台股上漲機率約8成，操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸（含光傳輸）、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

台積電 台股

延伸閱讀

傳台積電熊本二廠「跳過4奈米直攻2奈米」！網反挺：需求會更大

「國產EUV2028量產」勸出清台積電 網酸反問：有便宜機台不是更香？

台股開盤跳空漲逾百點 台積電開高10元

砸百萬買股小虧2％！網勸ETF核心留0050、個股聚焦台積電

相關新聞

台股延續漲勢！終場收28,310點上漲160點 台積電上漲25元收1,490元

台股23日早盤以28.253點開出後，盤中高檔狹幅震盪，終場收28,310點，上漲160點，漲幅0.57%，成交量4,2...

高盛鴻海目標價400...ALL IN或是出貨文？專家：本益比20倍難度其實偏高

美系外資高盛證券大舉調升目標價至 400 元，這獲利空間一算不得了，但你要現在就衝進去卡位嗎？ 每年年底，投資市場最熱門的話題就是明年的行情展望。在眾多華爾街機構中，高盛的報告地位最為特殊，除了高盛報告的讀者來自掌握全球巨資的大金主們，例如各國政府的主權基金、勞退基金，或是身價百億的家族辦公室。高盛也不用寫雞湯故事，通常講的是資金流向。

泡沫證據不足 三大理由支撐2026年科技股將再次引領市場

儘管2025年經歷了一些波動，但科技股仍表現強勁。富蘭克林投顧指出，在人工智慧（AI）投資推動下，科技、通訊服務的獲利成...

花旗調升台灣股票投資評級 看好AI「硬」實力

花旗集團（Citigroup）調升對台灣股市的投資評級，同時下修對中國大陸股票的看法，理由是台灣與全球人工智慧（AI）供...

台股開盤跳空漲逾百點 台積電開高10元

台股23日開盤指數103.5點，開盤指數為28,253.14點。台積電（2330）開盤價1,475，上漲10元。

特斯拉1個月漲15%！無人車大戰開打 切老：雙雄爭霸、勝負仍難立定

特斯拉在近一個月上漲了15%，在過去六個月更上漲了超過40%，全年漲幅已經有24%，超越了美股大盤的16%。 馬斯克近期正式證實特斯拉已開始在奧斯汀測試無需真人駕駛隨行的「無監督」（Unsupervised）的Robotaxi，這被市場投資人視為特斯拉正式跨入「交通服務提供者」的關鍵里程碑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。