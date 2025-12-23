泡沫證據不足 三大理由支撐2026年科技股將再次引領市場

儘管2025年經歷了一些波動，但科技股仍表現強勁。富蘭克林投顧指出，在人工智慧（AI）投資推動下，科技、通訊服務的獲利成長率約為S&P 500指數其他產業的四倍，但卻使部分投資人質疑成長動能能否延續，甚至擔心AI驅動的「泡沫」將發生。

富蘭克林投顧分析，泡沫通常有三個特徵，即投機性需求、估值過高、過度承擔財務風險，這些特徵均在1990年代末期十分明顯，但目前大多不存在。

首先，在需求方面，不同於網路泡沫時期光纖網路建置遠超需求，如今的資料中心晶片（不管是最新型或先前幾代的GPU）均獲充分利用。雖然晶片製造商產量創紀錄，但AI公司及雲端基礎設施供應商仍普遍面臨嚴重的晶片短缺限制，因而限制了成長速度。

其次，就估值來說，雖然AI領域存在部分估值過高情況，但2025年MSCI世界科技指數的預估本益比高點為31倍，僅為2000年3月網路泡沫破裂前夕的一半。

第三是財務風險。至少到2026年，大多數資本支出是由科技巨頭的營運現金流量提供資金，預計2026年前五大資本支出公司的營運現金流量將達7,000億美元，反觀1990年代末網路建設時期並不存在如此龐大的利潤池。

富蘭克林投顧認為，在三大因素支持下，2026年科技股仍將跑贏大盤。一是 AI演進：關注點將從快速應用轉向價值創造，這將有助緩解泡沫疑慮。二是創新管道：預計數位勞動力、代理式商務、物理AI、區塊鏈、穩定幣、量子運算等多元領域將會取得進展。三是估值支撐：強勁獲利成長將降低對本益比擴張的依賴。