PA三雄近期股價轉強 法人點出上漲原因

雖然智慧手機市場來到高原期，但台灣PA供應鏈受惠Qorvo、Skyworks等美系大廠退出安卓品牌RF市場，產業重回上升循環，加上具備不同利基題材，投顧法人建議買進全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）等PA三雄。

PA三雄挾低基期優勢，近期股價開始轉強，指標股穩懋自11月起獲得外資回補，啟動波段漲勢，23日盤中一度攻至203元高點，全新、宏捷科亦攜手收復所有均線。

投顧法人分析，本次PA產業循環自2025年第1季開始，觀察台灣廠商庫存近況，存貨天數部分，全新、穩懋、宏捷科分別為98日、137日、89日，屬於相對健康水準，但因客戶拉貨行為改變，由以往提供約四個月備貨期改為約二個月短單為主，使產業存貨水準較以往提升。

隨美射頻元件大廠Skyworks及Qorvo宣告合併，未來將退出安卓手機業務，且近年來整體市場份額由美系大廠轉往中國大陸、台灣等廠商，台廠的中國地區營收占比亦持續提升，法人預期PA三雄將持續受惠此一趨勢。

全新2026年光電子業務為主要成長動能，法人表示，除資料中心受惠客戶出貨強勁，800G 短距及中長距PD、矽光子 LD 發射端等兩項產品有機會翻倍成長外，GaAs無人機太陽能電池需求暢旺，及AI 眼鏡量產亦為主要動能。

穩懋2026年智慧手機、Wi-Fi業務穩健成長，在LEO衛星專案持續貢獻，及未來處分農牧事業後，法人看好獲利有望明顯改善，毛利率可回升至27%以上，稅後純益年增逾40%。

宏捷科在美系IDM陸續退出中低階安卓市場，且陸系主力客戶從先前以ODM 市場為主，近期陸續打入自研市場，公司有望獲得更多中高階手機市場份額。非手機市場業務則因砷化鎵可抗輻射，太陽能專案將多採用相關應用，預期將於2026年下半年開始貢獻，挹注稼動率持續回升。