高盛鴻海目標價400...ALL IN或是出貨文？專家：本益比20倍難度其實偏高

每年年底，投資市場最熱門的話題就是明年的行情展望。

在眾多華爾街機構中，高盛的報告地位最為特殊，除了高盛報告的讀者來自掌握全球巨資的大金主們，例如各國政府的主權基金、勞退基金，或是身價百億的家族辦公室。高盛也不用寫雞湯故事，通常講的是資金流向。

而今年最後一個月，高盛公布了12月的全球股票首選名單，重點指出5檔股票在未來一年有超過70%的上漲空間，其中一檔就是鴻海。

甚至不只是表態看好，還直接放出400元目標價，以鴻海從現在價位220左右來算，至少還有80%的獲利空間。

但你聽了以後就要馬上衝進去買鴻海嗎？話講在前面，投行報告大家參考就好，也時常會看錯說錯的。

先看到高盛提高鴻海評價的主要原因，是鴻海的定位由過去的代工廠，升級到AI基礎建設供應商。

以前市場給鴻海本益比低，是公司只能賺蘋果的錢，但現在鴻海除了蘋果，也吃到毛利率高很多的AI伺服器大餅，而且微軟、Google、Meta、甲骨文，每間都是在搶產能、搶機櫃、搶算力，鴻海是全球少數有能力做AI機櫃的幾間大廠之一，當然就不再是以前的小角色。

所以高盛在報告裡直接講，鴻海已經是微軟、甲骨文的主要AI機櫃供應商，今年底有機會切入Meta的GB300，未來還有機會拿到Google的Rubin VR200訂單，這個是輝達預計在 2026年會推出的AI運算平台產品。

高盛給的EPS預測也很高，2025預計賺12.09元，2026增加到19.06元，2027年衝高到22.52元，等於鴻海三年內從就從每年賺一個股本變兩個股本。

如果你做投資夠久，就知道EPS成長性比股價亂吹更重要，因為股價可能靠情緒，但EPS成長要業績成長才能辦到。

像鴻海這種大牛股，今年開始大賺輝達的訂單，AI伺服器貢獻營收甚至已經超過蘋果手機，所以產品組合變好，毛利率也開始變漂亮，EPS當然就開始有感進步。

這是美好想像的鴻海，其實要觀察注意的地方很多，但高盛沒特別提到。

首先「營收高」不等於「利潤高」，理論上做AI伺服器的毛利率會比做蘋果手機高，市場期許鴻海轉型能賺到更好的毛利率，所以會給比較高的本益比。

但實際比較毛利率，2024 Q1的毛利率是6.32%，2025 Q3的毛利率是6.35%，成長0.03%，也就是萬分之三，毛利率成長有限。

同樣這段時間，鴻海雖然毛利率沒有成長，但營業利益率則是從2.78%成長到3.43%，主要來自雖然毛利率沒成長，但營收成長56%，成本費用卻只有增加十幾趴，所以就變成營業利益率增加很多。

所以鴻海的本質是如何轉變？以前的鴻海：要多賺1塊錢，可能要多聘1個工人，所以費用跟著營收線性增加。

但現在的鴻海則是但更多自動化生產降低人力成本，不需要多聘太多人就能處理這些新增的AI server訂單。

再來，目標價400是以20倍以上的本益比計算的。

過去鴻海本益比大約在10～12倍，但要給到20倍本益比，代表市場要對鴻海的認知有調整，這難度其實蠻高的。

即使是沒有對手的台積電，市場是給到24倍，但競爭對手很多的鴻海卻可以享有台積電的本益比？這就需要追蹤才能確認。

最後是高盛的反指標案例其實很多，像是2021年底，高盛預測2022年S&P 500將上漲+7% 以上，結果遇到聯準會暴力升息，美股進入熊市，S&P 500全年下跌19%。

經歷前一年大跌後，高盛轉趨保守，預測2023年美股僅會持平或微漲，認為高利率將壓抑股市，結果是AI熱潮爆發，S&P 500全年大漲24%，收在4769點，高盛完全錯過這波牛市。

豐功偉業還有像是原油市場多空雙巴、中國股市預測失敗、2018年曾警告加密貨幣會歸零，結果比特幣漲好多倍...。

所以看到高盛給鴻海目標價400元，不是要鼓勵你衝進去All in ，而是要提醒高盛看好的出發點，是從產業趨勢還有獲利結構講起，你不能單純看新聞或外資喊多就衝進去，要多研究更深一層，多種角度交叉比對後再決定。

當然，也許看完資料後的結論是買鴻海不如買台積電也是很有可能的。

