美股回穩 台股多頭重新啟動 法人：漲勢延續到年底 挑戰歷史新高

22日美股四大指數全數收紅，以費半指數上漲1.1%最高。美國科技股回神，推動加權指數23日延續漲勢，盤中最高上漲183點至28,333點，台積電（2330）盤中最高上漲20元至1,485元。盤面以 PCB、CPO、軍工航太、半導體設備等較有表現。

永豐期貨指出，風險資產情緒回溫直接帶動昨日台股重新站穩兩萬八關卡，更一舉收復所有均線，技術面結構明顯轉強，雖然高檔震盪過程中成交量略有縮減，顯示追價力道仍偏謹慎，但在前一段時間劇烈震盪、充分回測季線並完成籌碼換手後，目前更像是為下一段趨勢行情蓄勢，只要美股未再出現系統性利空或急殺壓力，本周台股極有機會釋放先前被壓抑的上漲動能並延續至年底。

永豐期貨分析，從權值結構來看，台積電距離1,500元整數關卡仍有一段空間，權值龍頭尚未進入過熱區，加上 AI、高效能運算與先進製程需求持續支撐基本面，只要台積電維持穩步墊高的節奏，將對指數形成關鍵拉抬力量，目前台股屬於趨勢偏多但量縮整理的健康狀態，屬於「時間換取空間」的走法，在國際股市不出現重大變數的前提下，年底前再度挑戰並改寫歷史新高的機率仍明顯高於反轉下修的風險。