台股開盤跳空漲逾百點 台積電開高10元

台股23日開盤指數103.5點，開盤指數為28,253.14點。台積電（2330）開盤價1,475，上漲10元。

群益投顧表示，日央行升息市場反應呈現日圓套利交易衝擊相對低態勢，加上美光財報等利多，推升指數再度逼臨歷史高附近。惟上檔仍臨市場對估值與AI泡沫疑慮的質疑，避免過度追高，漲價題材股為主軸，擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.被動元件報價蠢動─國際銀價近一個多月價格飆漲屢創新高，由於銀價等貴金屬原料成本上漲，導致銀漿價格調漲，引發被動元件廠醞釀調升產品報價；大陸被動元件龍頭風華高科日前釋出5%~30%漲價通知，點燃被動元件漲價行情。

2.散裝航運─⻄非Simandou鐵礦11月正式啟運，2026年將迎來首個完整出貨年。由於⻄非至中國航約為澳洲的2~3倍，⻑距離運輸預估可吸納全球海岬型船隊約5%有效運力，形成明顯「延噸紅利」。供給面亦持續偏緊，2025年新造散裝船訂單僅占船隊約11%，創近20年新低。

周一（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,362.68點，上漲227.79點、漲幅0.47%；S&P500指數上漲0.64%；那斯達克指數上漲0.52%；費半指數上漲1.1%。台積電ADR漲1.5%。

科技股延續始於上周後段的漲勢，主要因美光（MU）亮眼財測所帶動，22日美光續強漲逾4%，費半約收漲1.10%，帶動四大指數全數收漲。輝達已告知中國大陸客戶，目標在明年2月中旬農曆新年假期前，開始向大陸出貨H200晶片，輝達上漲1.49%。

三大法人周一集中市場合計買超395.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超226.2億元，投信買超11.2億元，自營商（自行買賣）買超65.3億元，自營商（避險）買超92.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加942口至2,151口，其中，外資淨空單增加1,424口至25,852口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,434口至2,595口。

選擇權未平倉量部分，12月W4大量區買權OI落在28,400點，賣權最大OI落在27,800點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1上升至1.34。VIX指數下降2.25至18.5。外資台指期買權淨金額0.41億元 ; 賣權淨金額-0.13億元。整體選擇權籌碼面偏多。