特斯拉1個月漲15%！無人車大戰開打 切老：雙雄爭霸、勝負仍難立定

特斯拉在近一個月上漲了15%，在過去六個月更上漲了超過40%，全年漲幅已經有24%，超越了美股大盤的16%。

馬斯克近期正式證實特斯拉已開始在奧斯汀測試無需真人駕駛隨行的「無監督」（Unsupervised）的Robotaxi，這被市場投資人視為特斯拉正式跨入「交通服務提供者」的關鍵里程碑。

特斯拉也擴大了 Robotaxi 應用程式的訪問權限，甚至開放給北美以外的用戶下載。這釋放出強烈訊號，顯示特斯拉正準備將其網約車服務模推向國際。

但嚴格來說，目前特斯拉在奧斯汀的Robotaxi 服務仍處於「測試階段」，截至 2025 年 12 月，奧斯汀活躍的車隊規模約為 30 至 60 輛。

馬斯克在 11 月時表示，奧斯汀的車隊規模將在 12 月翻倍。雖然進展比預期慢（原定年底 500 輛的目標已大幅下修），但「移除安全員」的實測仍讓市場重拾信心。

雖然市場投資人對特斯拉在無人計程車的進展感到情緒高昂，但特斯拉仍未正式啟動Robotaxi的商轉。Waymo其實早在去年四月就取得在奧斯汀的無人計程車的商轉執照，目前在奧斯汀部署了200輛Waymo計程車，正式商轉約8個月了。Waymo在奧斯汀的無人計程車服務主要透過Uber的服務平台，在Uber於奧斯汀的數千輛提供載客服務的計程車中，Waymo的兩百輛無人計程車，若依特定區域來計算其實也只佔約5-20%。

雖然投資人對特斯拉的Robotaxi的進展感到興奮與樂觀，但其實特斯拉要能正式跨入L4的無人駕駛還有段長路。

Waymo以高精地圖搭配光打雷達等精密感測器取得特定區域的L4資格，但特斯拉劍指全區域的無人駕駛資格，難度仍高出許多。

特斯拉目前的自駕能力仍被定位為輔助駕駛，主要在減少駕駛的駕駛負擔，但出了交通事故，主要責任依然由駕駛自行負起責任。但一旦進入全域的無人駕駛資格，事故責任將由車廠負起全責。

特斯拉之前面臨的訴訟案的罰款十分驚人，其中最引人注目的高額賠償判決發生在今年 8 月。

美國佛羅里達州的一個陪審團裁定，特斯拉必須為 2019 年的一起致命車禍支付高達 2.43 億美元（約新台幣 72 億元）的賠償金。

Waymo與特斯拉發展路線不同的地方在於Waymo以安全為優先考量，而不是成本與行駛範圍，Waymo目前在商轉里程與安全機制的經驗上仍領先於特斯拉。

截至今年，Waymo在全美已經部署了超過2500輛無人計程車，營運範圍主要在舊金山灣區，還包含了奧斯汀、鳳凰城、洛杉磯、舊金山與亞特蘭大 。

雖然馬斯克對Waymo的早期優勢表示不以為然，並預測未來將逆轉局勢。但我個人是看的比較保守，特斯拉要突破美國幾個監管嚴格的大州的難度依然很高，特別是加州與紐約州。

而Waymo的策略是只要透過高精地圖與感測器就能迅速取得重點區域的L4資格，但特斯拉視Waymo是落後的自駕系統，自己設定了一個很高的門檻，這使得「完全自駕技術」實現的時程充滿了不確定性。

而馬斯克過度強調成本，卻輕看Waymo整合各項技術配合監管要求的中庸做法。

但目前以Waymo的擴張速度以及商轉經驗來看，Waymo不一定會是輸家。加上Waymo背後是AI能力也十分強大，財力更遠勝過特斯拉的谷歌，這場無人計程車之對決鹿死誰手還是未知之數。更有可能的是兩家公司都能取得一部分的市場占有率，能透過不同的定位在市場中取得一席之地。

