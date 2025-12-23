快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

CES概念股 法人重倉布局

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著2026年CES消費性電子展將於明年1月6日正式登場，全球科技產業目光再度聚焦於AI技術的落地應用。台系電子族群受此激勵，近期展現強勢「暖身」行情，權王台積電（2330）率先站回所有均線，帶動大盤於昨（22）日大漲453點，成功重返所有均線之上。

本屆CES展將聚焦於AI在各領域的具體實踐，涵蓋AI PC、AI機器人、智慧家電、自駕車及企業解決方案。展覽主講將由AMD執行長蘇姿丰開場，預期輝達、超微、高通與英特爾等都將在展期發表新品，推升消費性電子產品與AI結合的想像空間。

兆豐投顧副總經理黃國偉、台新投顧副總經理黃文清等指出，受惠AI需求旺盛及美光財報利多，資金重回電子股，盤面呈現多點開花。

據統計，昨日16檔CES概念股獲法人單日重倉買超超過5,000張。其中，記憶體族群的力積電以超過9.8萬張的買超量高居榜首，旺宏、華邦電與模組廠十銓也獲得數萬張至數千張不等的買盤挹注，帶動力積電、十銓雙雙攻上漲停。

在電子零組件與封測領域，華通、富喬等印刷電路板（PCB）與銅箔基板（CCL）概念股表現也同樣亮眼。此外，權值股台積電、聯電、仁寶、光寶科及緯創等AI與消費性電子核心標的，亦同步獲得法人資金進駐，顯示市場正積極卡位2026年第1季的利多因素。

由於明年首季尚有MWC展與輝達GTC大會、輝達GB300量產出貨、台積電2奈米量產等利多接棒，法人建議投資人可以逢回布局「元月效應」行情等待利多發酵。

