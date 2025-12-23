台股AI大軍點火 多頭喊衝…年底有望挑戰新高

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股喜迎耶誕紅。聯合報系資料照
台股喜迎耶誕紅。聯合報系資料照

台股喜迎耶誕紅。受惠美股走強帶動，加權指數昨（22）日開高走高，並且迅速重返28,000點大關，終場大漲453點，收28,149點，站在各均線之上，離歷史新高僅差418點。法人指出，多頭攻勢再啟，年底前指數有望挑戰歷史新高。

外資放假去，台股昨日在內資強力主控偏多下，以台積電（2330）為首的AI股領軍上攻，激勵指數強勢大漲，不但再度站上28,000點大關，也收復所有均線失土，成交金額為5,044億元，比上周五（19日）縮水11.2%，呈現「價漲量縮」格局。

盤面上，台積電昨日大漲35元，收1,465元，帶動電子股士氣如虹。台積電漲2.4%，電子類股指數漲2%，都比加權指數漲1.6%出色。電子股主要族群普遍表現強勢，躍居領漲焦點，強勢族群包括半導體、記憶體、封裝、砷化鎵、矽光子、太陽能、銅箔基板等。

分類指數中，以電子零組件類股指數漲3.2%最旺，其後依序為光電類股指數漲3%、資服類股指數漲2.3%、半導體類股指數漲2.2%；非電族群以玻璃類股指數一枝獨秀，強漲5.5%。

千金股維持25檔，以實施庫藏股的大立光漲8.7%最強，其次是群聯漲5.8%。

三大法人昨日同步站在買方，合計買超395.7億元。其中，外資買超226.2億元，終結連五賣，為12月5日買超368.7億元以來最大金額，但在台指期未平倉淨空單增加1,424口至25,852口，期現貨操作不同調。

投信買超11.2億元，連五買、累計買超136.4億元；自營商買超158.3億元，連四買、累計買超414.9億元。八大公股行庫賣超48.5億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭等專家的看法，美股走強，台股一舉收復10日線及28,000點，短線可望震盪走高，季線成下檔支撐。AI將維持主流地位，逢回可布局強勢族群。

