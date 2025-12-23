衝刺年終最後一波…10檔中小型績優股 買盤追捧

台股昨（22）日多頭人氣薈萃，全力衝刺年終最後一波。除權值股受到法人垂青外，中小型績優股更是多頭買盤點火的焦點，不但帶動櫃買指數昨日上漲1.6%、收266.85點，攀25個月來波段反彈高峰外，千金股更是漲多於跌，包括大立光（3008）、群聯（8299）、信驊（5274）、台光電（2383）等漲幅均逾3%，表現相當強勢。

櫃買指數上周較抗跌，昨日延續上周以來的走勢，單日漲幅與加權指數不相上下。台股今年來仍由大型權值股主導，加權指數今年來漲幅累計至22.2%。相形之下，櫃買指數今年來漲幅僅4.3%，最近展開補漲行情，吸引逢低承接的資金進場潮湧。

盤面上，昨日股價漲幅超過半根漲停板的中小型股（股本100億元以下）就有91檔之多。尤其創投業者能率亞洲股本僅16.7億元，昨日由興櫃轉上櫃掛牌交易，開高走高，終場上漲5.85元，收23.85元，漲幅高達32.5%，蜜月行情耀眼，領漲中小型股。

還有三檔中小股昨日為首日掛牌，同樣不受漲跌幅限制。其中，興櫃股后威聯通昨日轉上櫃，單日大漲23.6%，收在690元；傑霖科技也是轉上櫃，終場漲11.3%，收59.1元。連接器廠驊陞則是掛牌上市，單日大漲22.5%，收在49元。

另外，有34檔中小型股昨日收漲停，包括全譜、鉅陞、創控、華電網、新復興、廣運、天鉞電、光環、喬鼎、日勝化、福懋科、毅嘉、茂迪、穩懋、同欣電、全新、宏捷科等。

從法人動向來看，三大法人昨日最愛的中小型股為富喬，合計買超1.8萬張，其中，外資買超張數超過1.5萬張。富喬受惠於法人買超加持，單日股價大漲7%，遠勝過加權指數及櫃買指數的1.6%漲幅。

三大法人昨日合計買超第二多到第十檔中小型個股依次為燿華、十銓、穩懋、康舒、南茂、華星光、台燿、威剛、力成，買超張數都在4,500張以上。這些個股表現也十分出色，除了康舒漲幅略遜於大盤外，其他八檔個股的單日漲幅介於4.1-9.9%。