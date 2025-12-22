台指期夜盤高檔震盪、蓄勢待發？ 美國數據成行情推手

台指期夜盤22日以28,346點開高，盤中走勢呈現平盤附近震盪格局。截至晚間9點30分，台指期夜盤報28,355點、漲14點、漲幅0.04%；盤初在多方買盤推升下，盤中最高攀至28,377點後、最低達28,301點，高低點落差僅達76點。期貨法人提醒，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期日盤跳空大漲後，強勢站回所有均線之上。後續值得關注的是，美國結束為期43天的政府關門後，本周將陸續公布先前延宕的經濟數據，包括第3季國內生產毛額（GDP）、10月耐久財訂單與工業生產，以及12月消費者信心報告，投資人可望掌握更多美國經濟動向。

事實上，台指期夜盤重新站穩兩萬八關卡，更一舉收復月所有均線，技術面結構明顯轉強，雖然高檔震盪過程中成交量略有縮減，顯示追價力道仍偏謹慎，但在前一段時間劇烈震盪、充分回測季線並完成籌碼換手後，目前更像是為下一段趨勢行情蓄勢。

展望後市，若美股未再出現系統性利空或急殺壓力，本周台股極有機會釋放先前被壓抑的上漲動能並延續至年底，從權值結構來看，台積電（2330）距離1,500元整數關卡仍有一段空間，權值龍頭尚未進入過熱區，加上AI、高效能運算與先進製程需求持續支撐基本面，台積電維持穩步墊高的節奏，將對指數形成關鍵拉抬力量。

目前台股屬於趨勢偏多但量縮整理的健康狀態，屬於「時間換取空間」的走法，在國際股市不出現重大變數的前提下，年底前再度挑戰並改寫歷史新高的機率仍明顯高於反轉下修的風險。