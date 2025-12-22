快訊

F3嚇壞！五月天阿信演唱會踩空 摔下舞台雙手流血

北市議會民政委員會建議：北捷攻擊案死者600萬撫恤金 喪葬費市府協助

法務部：啟動全國應變行動 偵辦恐怖攻擊預告

台指期夜盤高檔震盪、蓄勢待發？ 美國數據成行情推手

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤22日以28,346點開高，盤中走勢呈現平盤附近震盪格局。聯合報系資料照片
台指期夜盤22日以28,346點開高，盤中走勢呈現平盤附近震盪格局。聯合報系資料照片

台指期夜盤22日以28,346點開高，盤中走勢呈現平盤附近震盪格局。截至晚間9點30分，台指期夜盤報28,355點、漲14點、漲幅0.04%；盤初在多方買盤推升下，盤中最高攀至28,377點後、最低達28,301點，高低點落差僅達76點。期貨法人提醒，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期日盤跳空大漲後，強勢站回所有均線之上。後續值得關注的是，美國結束為期43天的政府關門後，本周將陸續公布先前延宕的經濟數據，包括第3季國內生產毛額（GDP）、10月耐久財訂單與工業生產，以及12月消費者信心報告，投資人可望掌握更多美國經濟動向。

事實上，台指期夜盤重新站穩兩萬八關卡，更一舉收復月所有均線，技術面結構明顯轉強，雖然高檔震盪過程中成交量略有縮減，顯示追價力道仍偏謹慎，但在前一段時間劇烈震盪、充分回測季線並完成籌碼換手後，目前更像是為下一段趨勢行情蓄勢。

展望後市，若美股未再出現系統性利空或急殺壓力，本周台股極有機會釋放先前被壓抑的上漲動能並延續至年底，從權值結構來看，台積電（2330）距離1,500元整數關卡仍有一段空間，權值龍頭尚未進入過熱區，加上AI、高效能運算與先進製程需求持續支撐基本面，台積電維持穩步墊高的節奏，將對指數形成關鍵拉抬力量。

目前台股屬於趨勢偏多但量縮整理的健康狀態，屬於「時間換取空間」的走法，在國際股市不出現重大變數的前提下，年底前再度挑戰並改寫歷史新高的機率仍明顯高於反轉下修的風險。

台指期 台積電

延伸閱讀

台指期 逢低可布局

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

美國通膨降溫報喜！台指期夜盤飆漲逾200點 法人這麼說

台積電ADR電子盤領軍 台指期夜盤報復性大漲265點

相關新聞

台指期夜盤高檔震盪、蓄勢待發？ 美國數據成行情推手

台指期夜盤22日以28,346點開高，盤中走勢呈現平盤附近震盪格局。截至晚間9點30分，台指期夜盤報28,355點、漲1...

法人點名電子紙為明年新興產業 四台廠將有望受惠

2026年全球新興顯示產業將持續以電子貨架標籤（ESL）為成長主旋律。法人機構表示，儘管面臨關稅壓力與地緣經濟變動，電子...

投資人擔心AI泡沫 台韓股市成外資提款機

投資人對人工智慧（AI）仍有疑慮，外資上周對亞股買少賣多，以對台股賣超54.9億美元最多，其次是南韓的25.1億美元；買...

台股收復28100點 新台幣震盪小升收31.523元

台股今天強勢反彈，終場漲453點，回到28100點之上，不過新台幣匯率未能同步勁揚，收盤收31.523元，微升0.3分，...

群益證總座：台股3萬點將屆 美股空窗期中小型股表現空間大

群益金鼎證券（6005）總經理李文柱22日表示，台股3萬點將屆，群益最早喊出明年高點上看34,000點，準確度獲市場肯定...

外資買超226億元！買超力積電8.4萬張最多 但這檔金融股竟遭大賣

台股22日收28,149.64點，上漲453.29點，三大法人同步買超，外資買超226.21億元，統計外資買超力積電（6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。