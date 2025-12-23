智慧醫療沙龍 大咖齊聚

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

由臺灣證券交易所與國際創投暨新創加速器SparkLabs Taiwan共同主辦的「智慧醫療產業沙龍」，吸引醫院體系、國際藥廠、雲端與AI科技企業、創投加速器等重量級代表齊聚一堂。

活動緊扣全球醫療科技浪潮，深入探討AI在藥物研發、臨床照護、醫院數位轉型的實際落地案例，更從資本市場的角度分析智慧醫療企業如何加速規模化，打造從技術、場域到資本市場的完整創新生態系。

證交所董事長林修銘表示，台灣在半導體與ICT產業的長期優勢，使我們具備把「科技能力」轉化為「醫療價值」的先天條件；資本市場的任務，就是為這股創新動能提供長期資金，形成可持續的成長曲線。他強調，創新板與亞洲創新籌資平台，將讓全球資本市場看見台灣優質公司。

為更有效支援包括智慧醫療在內的創新產業，證交所繼年初啟動「創新板2.0」，開放全體投資人共同參與後，更自11月17日起，將創新板股票納入可當沖交易標的。

