智慧醫療沙龍 大咖齊聚
由臺灣證券交易所與國際創投暨新創加速器SparkLabs Taiwan共同主辦的「智慧醫療產業沙龍」，吸引醫院體系、國際藥廠、雲端與AI科技企業、創投加速器等重量級代表齊聚一堂。
活動緊扣全球醫療科技浪潮，深入探討AI在藥物研發、臨床照護、醫院數位轉型的實際落地案例，更從資本市場的角度分析智慧醫療企業如何加速規模化，打造從技術、場域到資本市場的完整創新生態系。
證交所董事長林修銘表示，台灣在半導體與ICT產業的長期優勢，使我們具備把「科技能力」轉化為「醫療價值」的先天條件；資本市場的任務，就是為這股創新動能提供長期資金，形成可持續的成長曲線。他強調，創新板與亞洲創新籌資平台，將讓全球資本市場看見台灣優質公司。
為更有效支援包括智慧醫療在內的創新產業，證交所繼年初啟動「創新板2.0」，開放全體投資人共同參與後，更自11月17日起，將創新板股票納入可當沖交易標的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言