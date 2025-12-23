創新板tibit 登台北101

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
tibit點亮節慶夜空，在城市與想像之間流動，把金融的未來感寫進年末夜色。 證交所／提供
耶誕與跨年即將來臨，台北信義區迎來一年中最閃耀的節慶時刻。臺灣證券交易所於台北101大樓六樓天台展示台灣創新板（tib）代表角色tibit，即日起隨著夜色降臨，以具有節奏感的光影變化，讓創新自然成為年末夜空中的視線焦點。

燈光以「呼吸般的韻動」呈現，光線隨節奏層層變化、起伏流轉，使tibit不僅被看見，更彷彿與城市同步存在，陪伴往來信義區的人潮，也象徵台灣創新持續累積、向前發光的力量，邀請全民抬頭感受，並與tibit合照。

tibit為台灣創新板的代表角色，其紅寶石能量角象徵創新火花被發現的瞬間，身上符號及翅膀則寓意台灣創新具備從在地出發、邁向國際的動能。證交所期望透過tibit走入日常視線，將創新板所承載的精神轉化為貼近生活的視覺語言，讓創新不只存在於制度與市場，而是成為人們在城市中抬頭可見、願意停下腳步拍照的存在。

配合戶外裝置展示，證交所推出三款AR實境相框，將tibit的設計元素與貼圖視覺延伸為互動場景，畫面中同步加入象徵創新的「紅角」元素，邀請民眾一同化身tibit。

透過不同視角與創意玩法，讓每一次拍照都成為獨一無二的創作與分享，從實體戶外裝置延伸至數位互動體驗，讓創新不只被看見，更能被參與及再創作，成為每個人都能留下的獨特創新記憶。

12月是信義區一年中最熱鬧、人潮最多的月分，街區充滿耶誕與跨年的歡慶氣息。為提升民眾參與感，證交所於活動期間在官方臉書粉絲專頁同步推出「tibit躍上台北101-拍出你的潮創力」活動，邀請民眾於信義區與tibit合照，並於指定貼文留言上傳照片，即可參加抽獎，有機會獲得MacBook Air 13吋、Apple AirPods 4等好禮。

透過節慶氛圍與社群互動，讓創新不只存在於市場，更成為年末夜晚、城市人群與分享之間的共同記憶。證交所表示，此次tibit戶外裝置與燈光展演，讓創新不只是被理解，而是能被感受。當夜晚來臨，抬頭望向台北101，tibit正在城市上方與大家一同前行，也為台灣創新持續發光。

相關臉書活動連結：

「tibit躍上台北101」活動：https://www.facebook.com/share/p/15VyhKxqgHC

「嶄露頭角tibit」下載貼圖活動：https://store.line.me/stickershop/product/36428

