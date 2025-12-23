高盛挺鴻海 列「優先買進」

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

鴻華先進收購納智捷（LUXGEN）全數股權後，高盛證券出具最新報告指出，此舉具高度戰略意義，有助鴻海（2317）由代工延伸至品牌銷售端，深化終端需求掌握，並看好AI伺服器、手機與電動車三大動能支撐長線成長，維持「買進」評等、目標價400元。

鴻海和裕隆合資的鴻華先進，宣布以新台幣7.876億元，收購裕隆旗下納智捷100%股權。高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱認為，此次併購對鴻海具高度戰略價值。

儘管鴻海核心仍聚焦於電動車組裝與設計服務，但透過併購取得自有品牌銷售機會，將有助深化對終端客戶需求的掌握，後市可望擴大電動車布局，將業務觸角由上游供應鏈延伸至品牌銷售端。

因此，高盛對鴻海持正面看法、維持「買進」評等、目標價400元，持續暫居外資法人圈最高價、且列入「優先買進名單」。事實上，鴻海在AI伺服器、智慧型手機及電動車代工等，被視為具長線競爭力的三大支柱。

首先，高盛看好鴻海推動電動車的長線機會。張博凱分析，隨著產業競爭加劇、車款上市時程要求提高，電動車代工需求可望持續升溫，而鴻海憑藉全球產能布局、規模化優勢，以及涵蓋汽車零組件的完整供應體系，具備良好條件掌握產業趨勢，長期成長定位明確。

第二，鴻海已與三菱汽車建立代工合作關係，並進一步切入零排放巴士領域的合作，目前正與多家傳統汽車OEM廠商持續洽談中，尋求更多電動車與代工相關業務機會，後續布局動向備受市場關注。

第三，目前電動車業務占鴻海集團營收比重仍低於5%，但張博凱預估，2025至2030年期間可望以約32%的年均複合成長率（CAGR）擴張，毛利率上看11%至13%，明顯優於集團整體平均的5%至6%。不過，考量相關交易尚未完成，此次併購暫未納入財務預測。

