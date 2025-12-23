就市論勢／高速運算晶片、封測 聚光

盤勢分析

12月FOMC會議如預期降息1碼至3.5%~3.75%，點陣圖顯示2026、2027年各降息1碼，並宣布自12月起每月購買400億美元短期公債，反映聯準會在物價穩定與就業市場疲軟間的平衡考量。展望明年，預期美國貨幣政策將轉向「溫和寬鬆」，考量通膨趨緩及勞動市場轉弱，若核心通膨持續向2%目標靠攏，聯準會可能延續降息周期，逐步將利率調降至中性水準。

台灣方面，央行於2025年12月理監事會議決議維持政策利率不變，主要考量國內通膨緩步回落至2%以下、經濟成長動能強勁。而台灣經濟成長動能主要來自AI等新興科技帶動的出口擴張，11月出口以640.5億美元創歷史單月新高，年增56%，連續25個月正成長；進口同步創479.7億美元新高，年增45%，反映半導體設備購置及AI供應鏈衍生需求，顯示台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位。

投資建議

隨著耶誕節及新年假期來臨，台股短期走勢將由內資主導。由於期間缺乏重大美國經濟數據發布與美股財報公布，市場行情預期將由籌碼面引領。建議投資人可採取偏多彈性操作策略，布局方向宜聚焦內資青睞族群，包括AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片與封裝測試、光通訊類股等主流標的。