快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

就市論勢／高速運算晶片、封測 聚光

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

12月FOMC會議如預期降息1碼至3.5%~3.75%，點陣圖顯示2026、2027年各降息1碼，並宣布自12月起每月購買400億美元短期公債，反映聯準會在物價穩定與就業市場疲軟間的平衡考量。展望明年，預期美國貨幣政策將轉向「溫和寬鬆」，考量通膨趨緩及勞動市場轉弱，若核心通膨持續向2%目標靠攏，聯準會可能延續降息周期，逐步將利率調降至中性水準。

台灣方面，央行於2025年12月理監事會議決議維持政策利率不變，主要考量國內通膨緩步回落至2%以下、經濟成長動能強勁。而台灣經濟成長動能主要來自AI等新興科技帶動的出口擴張，11月出口以640.5億美元創歷史單月新高，年增56%，連續25個月正成長；進口同步創479.7億美元新高，年增45%，反映半導體設備購置及AI供應鏈衍生需求，顯示台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位。

投資建議

隨著耶誕節及新年假期來臨，台股短期走勢將由內資主導。由於期間缺乏重大美國經濟數據發布與美股財報公布，市場行情預期將由籌碼面引領。建議投資人可採取偏多彈性操作策略，布局方向宜聚焦內資青睞族群，包括AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片與封裝測試、光通訊類股等主流標的。

降息 通膨

延伸閱讀

路透：中國大陸明年兩會前 降息可能性高

AI 缺電潮助攻！基礎建設升級「成長型產業」三優勢長線可期

降息救不了亞洲？彭博專欄：央行彈藥所剩不多 2026年進入艱難期

市場預期Fed明年持續降息 國際金價創歷史新高

相關新聞

台股AI大軍點火 多頭喊衝…年底有望挑戰新高

台股喜迎耶誕紅。受惠美股走強帶動，加權指數昨（22）日開高走高，並且迅速重返28,000點大關，終場大漲453點，收28...

衝刺年終最後一波…10檔中小型績優股 買盤追捧

台股昨（22）日多頭人氣薈萃，全力衝刺年終最後一波。除權值股受到法人垂青外，中小型績優股更是多頭買盤點火的焦點，不但帶動...

CES概念股 法人重倉布局

隨著2026年CES消費性電子展將於明年1月6日正式登場，全球科技產業目光再度聚焦於AI技術的落地應用。台系電子族群受此...

投信鎖碼股 領軍衝鋒

時序邁入年末，投信作帳行情啟動，觀察資金動向，投信已連續五日買超，總計136.5億元。市場法人表示，台股自季線反彈，不過...

就市論勢／高速運算晶片、封測 聚光

12月FOMC會議如預期降息1碼至3.5%~3.75%，點陣圖顯示2026、2027年各降息1碼，並宣布自12月起每月購買400億美元短期公債，反映聯準會在物價穩定與就業市場疲軟間的平衡考量。展望明年，預期美國貨幣政策將轉向「溫和寬鬆」，考量通膨趨緩及勞動市場轉弱，若核心通膨持續向2%目標靠攏，聯準會可能延續降息周期，逐步將利率調降至中性水準。

高盛挺鴻海 列「優先買進」

鴻華先進收購納智捷（LUXGEN）全數股權後，高盛證券出具最新報告指出，此舉具高度戰略意義，有助鴻海（2317）由代工延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。