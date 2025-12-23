投信鎖碼股 領軍衝鋒

時序邁入年末，投信作帳行情啟動，觀察資金動向，投信已連續五日買超，總計136.5億元。市場法人表示，台股自季線反彈，不過盤面上資金流動快速，選股較為不易，建議可挑選投信青睞，且股價表現強勢的個股，如台新新光金（2887）、可寧衛*、材料*-KY等，將有望成盤面衝鋒焦點。

台股昨（22）日受惠上周五美股反彈，早盤開高290點，在資金回流電子股權值股下，指數開高走高，最高來到28,168點，終場上漲453點，收在28,149點，漲幅1.64%，但成交量縮小至4,930億元。

法人指出，就技術面而言，台股價漲量縮，跳空站上10日線，且5日線與月線上彎提供下檔支撐，KD黃金交叉，有利指數上攻，短線支撐暫看缺口低點27,869點。觀察盤面結構，權值股強彈領漲指數，盤面多點開花。

篩選近五日投信買超、且股價漲幅逾5%的個股，前十名包含：台新新光金、可寧衛*、材料*-KY、華通、順達、威剛、超豐、力積電、南亞科、強茂等。其中記憶體較有族群性，而其餘則是以各自題材發威。

投信部分，台新新光金位居榜首，買超62.3萬張，可寧衛*買超5.4萬張，排名第二，材料*-KY買超1.3萬張，位列第三，華通、順達分別買逾8,000張以上，威剛、超豐、力積電等則是有5,000張以上的買單。

低軌衛星族群在題材加持下，整體股價表現勁揚，法人指出，2025年全球衛星發射數約4,200顆，隨著各廠商持續布局，預估到2027年全球衛星的發射數量將成長至5,700顆，年複合成長率高達16%，帶動台廠如華通等後續營收增溫。

記憶體漲價題材加持，DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體的報價在2026年將更加強勁，對整體產業展望樂觀，因此力積電、南亞科股價表現亮眼。