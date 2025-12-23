快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

投信鎖碼股 領軍衝鋒

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

時序邁入年末，投信作帳行情啟動，觀察資金動向，投信已連續五日買超，總計136.5億元。市場法人表示，台股自季線反彈，不過盤面上資金流動快速，選股較為不易，建議可挑選投信青睞，且股價表現強勢的個股，如台新新光金（2887）、可寧衛*、材料*-KY等，將有望成盤面衝鋒焦點。

台股昨（22）日受惠上周五美股反彈，早盤開高290點，在資金回流電子股權值股下，指數開高走高，最高來到28,168點，終場上漲453點，收在28,149點，漲幅1.64%，但成交量縮小至4,930億元。

法人指出，就技術面而言，台股價漲量縮，跳空站上10日線，且5日線與月線上彎提供下檔支撐，KD黃金交叉，有利指數上攻，短線支撐暫看缺口低點27,869點。觀察盤面結構，權值股強彈領漲指數，盤面多點開花。

篩選近五日投信買超、且股價漲幅逾5%的個股，前十名包含：台新新光金、可寧衛*、材料*-KY、華通、順達、威剛、超豐、力積電、南亞科、強茂等。其中記憶體較有族群性，而其餘則是以各自題材發威。

投信部分，台新新光金位居榜首，買超62.3萬張，可寧衛*買超5.4萬張，排名第二，材料*-KY買超1.3萬張，位列第三，華通、順達分別買逾8,000張以上，威剛、超豐、力積電等則是有5,000張以上的買單。

低軌衛星族群在題材加持下，整體股價表現勁揚，法人指出，2025年全球衛星發射數約4,200顆，隨著各廠商持續布局，預估到2027年全球衛星的發射數量將成長至5,700顆，年複合成長率高達16%，帶動台廠如華通等後續營收增溫。

記憶體漲價題材加持，DDR4、MLC NAND和NOR Flash等記憶體的報價在2026年將更加強勁，對整體產業展望樂觀，因此力積電、南亞科股價表現亮眼。

台新新光金 權值股

延伸閱讀

台股收復28100點 新台幣震盪小升收31.523元

台股盤中漲逾470點 28100點附近震盪

記憶體缺貨題材續燒 力積電早盤鎖漲停40.45元

費半大漲 台積電領軍 台股開高走高站上28,000點 法人：題材股表現

相關新聞

台股AI大軍點火 多頭喊衝…年底有望挑戰新高

台股喜迎耶誕紅。受惠美股走強帶動，加權指數昨（22）日開高走高，並且迅速重返28,000點大關，終場大漲453點，收28...

衝刺年終最後一波…10檔中小型績優股 買盤追捧

台股昨（22）日多頭人氣薈萃，全力衝刺年終最後一波。除權值股受到法人垂青外，中小型績優股更是多頭買盤點火的焦點，不但帶動...

CES概念股 法人重倉布局

隨著2026年CES消費性電子展將於明年1月6日正式登場，全球科技產業目光再度聚焦於AI技術的落地應用。台系電子族群受此...

投信鎖碼股 領軍衝鋒

時序邁入年末，投信作帳行情啟動，觀察資金動向，投信已連續五日買超，總計136.5億元。市場法人表示，台股自季線反彈，不過...

就市論勢／高速運算晶片、封測 聚光

12月FOMC會議如預期降息1碼至3.5%~3.75%，點陣圖顯示2026、2027年各降息1碼，並宣布自12月起每月購買400億美元短期公債，反映聯準會在物價穩定與就業市場疲軟間的平衡考量。展望明年，預期美國貨幣政策將轉向「溫和寬鬆」，考量通膨趨緩及勞動市場轉弱，若核心通膨持續向2%目標靠攏，聯準會可能延續降息周期，逐步將利率調降至中性水準。

高盛挺鴻海 列「優先買進」

鴻華先進收購納智捷（LUXGEN）全數股權後，高盛證券出具最新報告指出，此舉具高度戰略意義，有助鴻海（2317）由代工延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。