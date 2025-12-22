嘉澤旗下「小金雞」嘉雨思 明日創新板掛牌買賣

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，嘉澤（3533）旗下「小金雞」嘉雨思（6921）股票自23日於台灣創新板上市開始買賣。

證交所表示，嘉雨思科技股份有限公司已公開發行普通股股票自12月23日上市開始買賣，嘉雨思為初次於台灣創新板上市掛牌，其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股票價格採無漲跌幅度限制。

高速傳輸IC設計廠的嘉雨思有普通股數量30,067,941股，及現金增資股款繳納憑證1,769,000股。

臺灣證券交易所將於嘉雨思科技股份有限公司上市買賣當天，以盛大隆重掛牌典禮歡迎加入上市行列，該典禮將於22日上午8點55分到9點30分之間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至 https://webpro.twse.com.tw 觀看實況內容。

