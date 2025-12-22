投資人擔心AI泡沫 台韓股市成外資提款機

投資人對人工智慧（AI）仍有疑慮，外資上周對亞股買少賣多，以對台股賣超54.9億美元最多，其次是南韓的25.1億美元；買超則以對印度4億美元最多。新興亞股上周普遍收黑，以南韓大跌3.5%最弱，其次是菲律賓跌1.9%，僅兩個市場收紅，即越南大漲3.5%、馬來西亞漲1.7%。

今年以來，外資全面賣超新興亞股，以對印度賣超173.4億美元最多，其次是台股的95.8億美元、南韓的65.6億美元；主要新興亞股以南韓漲71.1%最優，再來是越南的38.2%、印尼的21.7%，但泰國跌9.3%最弱。

台股上周成為外資最大提款機，全周跌1.8%。安聯投信台股團隊表示，2026~2027年繪圖處理器（GPU）與特殊應用IC（ASIC）將百家爭鳴，部分供給有限零組件甚至已成為戰略物資，顯示AI供應鏈仍具成長利基，短線雜音不會影響長線趨勢。布局方向上，考量不同客戶拉貨節奏或產品世代交替期間不同，建議聚焦具實質基本面成長性產業。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，展望後市，歷年12月台股普遍收漲。AI趨勢不減，有利台廠供應鏈營運，加上貨幣寬鬆環境有利資金回流，台股成長有撐。若大型權值股量縮，資金易轉向中小型股，可伺機汰弱留強。

越南上周領漲亞股，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，市場逐步反映明年基本面，除了越股將升級新興市場，政府也持續釋出政策利多，例如定調每年將以10%的國內生產毛額（GDP）增長為目標，一直持續至2030年，且大動作擴大基礎建設規模。越南當地券商SSI預測，2026年越南企業平均獲利可望年增14.5%，有利支持大盤指數從現在的1,700點上攻至1,900-2,000點，創歷史新高。