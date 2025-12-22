能率亞洲上櫃掛牌 啟動蜜月行情、首日大漲32.5%

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

創投業者能率亞洲（7777）22日正式興櫃轉上櫃掛牌交易，開盤旋即開高走高，終場上漲5.85元，收23.85元，漲幅高達32.5%，順利啟動蜜月行情。

能率亞洲成立於2015年，第一大股東為能率集團，持股約18.45%，第二大股東為台昇國際，持股約15.99%，第三大股東為長春人造樹脂，持股比重約14.7%，而能率集團旗下佳能也持有能率亞洲股權約4.92%，為第四大股東，第五大股東則是國票創投，持股約4.35%。

能率亞洲董事長謝發達指出，能率亞洲的投資組合涵蓋AI應用、機器人、半導體、智慧製造、航太、新能源車及高階醫療器材等產業，而且有七成都已進入資本市場。

其中，能率亞洲目前的主要投資標的，包含星宇航空（2646）、復盛應用科技（6670）、上品綜合工業（4770）、汎銓科技（6830）、亨泰光學（6747）、台康生技（6589）、IKKA-KY（2250）、皇家可口（7791）與金聯成（7865）等；海外的投資標的則是AI機器人創新公司Agility。

至於財務方面，能率亞洲去年度營收1.2億元，年增41%，每股純益0.67元，今年前三季營收8,835萬元，年增6.7%，每股純益0.35元，較去年同期每股純益0.53元略減。

