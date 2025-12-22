市場波動增加 基礎建設成穩健配置主軸

隨著市場對科技股估值疑慮升高，12月以來股市波動明顯增加，部分資金開始轉向兼具防禦力與成長性的資產。投信法人指出，基礎建設產業具備現金流穩定、防禦性高、長期成長三大優勢，在現階段市場波動增加的環境下，具備攻守兼備的投資機會。

聯邦投信表示，近年全球基礎建設投資力道持續升溫，從傳統的公用事業、交通運輸、能源輸配，一路延伸到資料中心等新題材，特別是AI與雲端運算快速擴張，帶動用電需求大增，推升電力設備、輸電網路與冷卻系統等基礎建設投資，使基礎建設從防禦型產業進一步升級為結構性成長產業。

聯邦投信分析，基礎建設企業多具備特許經營、長約機制、價格轉嫁能力高等特性，使其在通膨環境中仍能反映成本、維持獲利水準；在降息背景下，其穩定現金流與高股利特性，亦吸引資金青睞。根據Bloomberg統計，除金融海嘯時期外，過去三次聯準會降息周期，全球基礎建設指數表現皆不俗。

回顧歷史，基礎建設產業在市場震盪時往往展現較佳抗跌力，而在景氣回溫與資金寬鬆階段，又具備跟漲動能，長期風險報酬表現優於一般防禦型產業。加上目前全球多數先進國家持續加大公共建設預算，內容涵蓋電網升級、交通建設與數位基礎建設等範疇，長期成長動能看好。

聯邦民生基礎建設股票入息基金以防禦與成長並重的配置邏輯，分散布局於公用事業、通訊基建、能源基建等族群，同時鎖定成熟市場為主，適合作為投資組合中的核心配置。在目前降息環境下，基礎建設產業不僅可望受惠評價修復，也可望透過股利率較佳之特性，為投資人打造現金流來源。