快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

生前僅剩老機車和戶頭幾十元 張文金流仍藏疑點

市場波動增加 基礎建設成穩健配置主軸

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球基礎建設指數於過去三次聯準會降息周期表現。(資料來源：Bloomberg，聯邦投信整理)
全球基礎建設指數於過去三次聯準會降息周期表現。(資料來源：Bloomberg，聯邦投信整理)

隨著市場對科技股估值疑慮升高，12月以來股市波動明顯增加，部分資金開始轉向兼具防禦力與成長性的資產。投信法人指出，基礎建設產業具備現金流穩定、防禦性高、長期成長三大優勢，在現階段市場波動增加的環境下，具備攻守兼備的投資機會。

聯邦投信表示，近年全球基礎建設投資力道持續升溫，從傳統的公用事業、交通運輸、能源輸配，一路延伸到資料中心等新題材，特別是AI與雲端運算快速擴張，帶動用電需求大增，推升電力設備、輸電網路與冷卻系統等基礎建設投資，使基礎建設從防禦型產業進一步升級為結構性成長產業。

聯邦投信分析，基礎建設企業多具備特許經營、長約機制、價格轉嫁能力高等特性，使其在通膨環境中仍能反映成本、維持獲利水準；在降息背景下，其穩定現金流與高股利特性，亦吸引資金青睞。根據Bloomberg統計，除金融海嘯時期外，過去三次聯準會降息周期，全球基礎建設指數表現皆不俗。

回顧歷史，基礎建設產業在市場震盪時往往展現較佳抗跌力，而在景氣回溫與資金寬鬆階段，又具備跟漲動能，長期風險報酬表現優於一般防禦型產業。加上目前全球多數先進國家持續加大公共建設預算，內容涵蓋電網升級、交通建設與數位基礎建設等範疇，長期成長動能看好。

聯邦民生基礎建設股票入息基金以防禦與成長並重的配置邏輯，分散布局於公用事業、通訊基建、能源基建等族群，同時鎖定成熟市場為主，適合作為投資組合中的核心配置。在目前降息環境下，基礎建設產業不僅可望受惠評價修復，也可望透過股利率較佳之特性，為投資人打造現金流來源。

基礎建設 市場

延伸閱讀

美股基金重返第一 全球新興市場淨流入居次位

AI 缺電潮助攻！基礎建設升級「成長型產業」三優勢長線可期

降息救不了亞洲？彭博專欄：央行彈藥所剩不多 2026年進入艱難期

《udn 百萬會員召集令》活動進入衝刺！會員參與帶動獎項升級 百萬禮迎來最後高潮

相關新聞

外資買超226億元！買超力積電8.4萬張最多 但這檔金融股竟遭大賣

台股22日收28,149.64點，上漲453.29點，三大法人同步買超，外資買超226.21億元，統計外資買超力積電（6...

法人點名電子紙為明年新興產業 四台廠將有望受惠

2026年全球新興顯示產業將持續以電子貨架標籤（ESL）為成長主旋律。法人機構表示，儘管面臨關稅壓力與地緣經濟變動，電子...

台股上漲453點 三大法人買超395億元

台股22日以27,986.66點開高，權王台積電（2330）開高，終場收在1,465元， 上漲35元， 影響大盤指數約2...

群益證總座：台股3萬點將屆 美股空窗期中小型股表現空間大

群益金鼎證券（6005）總經理李文柱22日表示，台股3萬點將屆，群益最早喊出明年高點上看34,000點，準確度獲市場肯定...

外資上週賣超金額1708億元 今年第2高

台股上週下跌501.67點或1.78%，週五收在27696.35點，中止週線連3紅。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集...

外資今年賣超台股高達6,320億元 上周高殖利率族群受青睞

臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,708.95億元，賣超華邦電（2344）18.39萬張最多，另買超第一金（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。