中央社／ 台北22日電
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股今天強勢反彈，終場漲453點，回到28100點之上，不過新台幣匯率未能同步勁揚，收盤收31.523元，微升0.3分，台北及元太外匯市場總成交金額為14.545億美元。

美股19日收紅，人工智慧（AI）概念股反攻，激勵台股今天開高收高，終場漲453.29點，收在28149.64點，回到28100點之上。

三大法人今天同步買超台股395.72億元，其中外資轉賣為買，回補226.21億元。

相較台股強勢反攻，新台幣匯率交投略顯清淡，今天開盤價為31.51元，最高31.495元、最低31.556元。

外匯交易員指出，外資今天買超台股，於匯市卻是雙向進出，加上出口商偏向惜售，期待31.600元附近的價位，導致匯價缺乏支撐，進口商又有不少美元買盤進場，兩股力道拉鋸之下，呈現震盪整理。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.12%，主要亞幣升貶互見，韓元下跌0.1%，日圓重挫0.48%，新台幣小升0.01%，人民幣升值0.05%。

外匯交易員指出，日本央行上週宣布升息1碼，但對於明年升息沒有明確路徑，由於國內利率環境仍偏寬鬆，升息過後有點「利多出盡」的味道，加上日本債務問題受到質疑，導致匯價不升反貶；另外，近期人民幣偏向強勢，新台幣方向則主要受資金進出所主導。

外匯交易員表示，美國聯準會會議結束後，短期暫無重大政經事件，亞幣回歸各自表現，不過美國聯準會新任主席人選近日可望揭曉，以及美國先前因政府關門延宕的數據陸續出爐，都將為市場提供新的指引。

法人點名電子紙為明年新興產業 四台廠將有望受惠

2026年全球新興顯示產業將持續以電子貨架標籤（ESL）為成長主旋律。法人機構表示，儘管面臨關稅壓力與地緣經濟變動，電子...

投資人擔心AI泡沫 台韓股市成外資提款機

投資人對人工智慧（AI）仍有疑慮，外資上周對亞股買少賣多，以對台股賣超54.9億美元最多，其次是南韓的25.1億美元；買...

台股收復28100點 新台幣震盪小升收31.523元

台股今天強勢反彈，終場漲453點，回到28100點之上，不過新台幣匯率未能同步勁揚，收盤收31.523元，微升0.3分，

群益證總座：台股3萬點將屆 美股空窗期中小型股表現空間大

群益金鼎證券（6005）總經理李文柱22日表示，台股3萬點將屆，群益最早喊出明年高點上看34,000點，準確度獲市場肯定...

外資買超226億元！買超力積電8.4萬張最多 但這檔金融股竟遭大賣

台股22日收28,149.64點，上漲453.29點，三大法人同步買超，外資買超226.21億元，統計外資買超力積電（6...

外資上週賣超金額1708億元 今年第2高

台股上週下跌501.67點或1.78%，週五收在27696.35點，中止週線連3紅。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集...

