法人點名電子紙為明年新興產業 四台廠將有望受惠

2026年全球新興顯示產業將持續以電子貨架標籤（ESL）為成長主旋律。法人機構表示，儘管面臨關稅壓力與地緣經濟變動，電子紙產品憑藉高度性價比，仍吸引全球零售業者積極換裝，預期2026年全球電子紙模組出貨量將年增15.8%，台廠元太（8069）作為龍頭最有望受惠，其餘振曜（6143）、天鈺（4961）、晶宏（3141）等營運也將增溫。

美國零售龍頭Walmart的裝機進展成為關鍵指標，該公司全美約4,600間店面中，截至2025年中僅完成約1,000間安裝，滲透率尚低。隨著關稅分擔模式於2025年第3季談定，安裝進度將顯著加速，預計相關訂單將於2027年上半年完成。2026年預期將迎來裝機最高峰，單一客戶即可帶動逾兩億片以上的ESL需求。

對零售商而言，由於基層人力成本上揚，單片ESL使用年限長達7年，且投資回收期僅需12至24個月，強大的誘因促使業者加速汰換紙質標籤。相較之下，歐洲市場如北歐等國滲透率已達7成，換裝多彩ESL的邊際成本效益降低，導致接單動能相對平緩。

在消費性電子方面，電子閱讀器正全面進入彩色時代。領導品牌如Kindle預計將產品尺寸從10.2吋擴大至11吋，並加入彩色版本。然而，報告提醒，儘管大尺寸彩色產品彌補了市場空缺，但售價大幅調整可能壓抑銷量。以KindleScribe為例，彩色版本售價較過往黑白規格上漲約57.5%。由於大尺寸閱讀器仍屬小眾市場，預期2026年整體出貨量將維持持平。

在相關供應鏈中，元太仍是ESL成長趨勢下的受惠者，其原料供應掌握全球主流訂單，儘管有專利到期疑慮，但短期影響預期有限。此外，振曜受惠於合作夥伴Kobo在北美市占率提升，2026年營運展望正向。其他如驅動IC廠商天鈺與晶宏，亦隨北美裝機潮而受惠。