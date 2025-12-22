快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

關係持續緊張…46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2000班

法人點名電子紙為明年新興產業 四台廠將有望受惠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
元太。元太／提供
元太。元太／提供

2026年全球新興顯示產業將持續以電子貨架標籤（ESL）為成長主旋律。法人機構表示，儘管面臨關稅壓力與地緣經濟變動，電子紙產品憑藉高度性價比，仍吸引全球零售業者積極換裝，預期2026年全球電子紙模組出貨量將年增15.8%，台廠元太（8069）作為龍頭最有望受惠，其餘振曜（6143）、天鈺（4961）、晶宏（3141）等營運也將增溫。

美國零售龍頭Walmart的裝機進展成為關鍵指標，該公司全美約4,600間店面中，截至2025年中僅完成約1,000間安裝，滲透率尚低。隨著關稅分擔模式於2025年第3季談定，安裝進度將顯著加速，預計相關訂單將於2027年上半年完成。2026年預期將迎來裝機最高峰，單一客戶即可帶動逾兩億片以上的ESL需求。

對零售商而言，由於基層人力成本上揚，單片ESL使用年限長達7年，且投資回收期僅需12至24個月，強大的誘因促使業者加速汰換紙質標籤。相較之下，歐洲市場如北歐等國滲透率已達7成，換裝多彩ESL的邊際成本效益降低，導致接單動能相對平緩。

在消費性電子方面，電子閱讀器正全面進入彩色時代。領導品牌如Kindle預計將產品尺寸從10.2吋擴大至11吋，並加入彩色版本。然而，報告提醒，儘管大尺寸彩色產品彌補了市場空缺，但售價大幅調整可能壓抑銷量。以KindleScribe為例，彩色版本售價較過往黑白規格上漲約57.5%。由於大尺寸閱讀器仍屬小眾市場，預期2026年整體出貨量將維持持平。

在相關供應鏈中，元太仍是ESL成長趨勢下的受惠者，其原料供應掌握全球主流訂單，儘管有專利到期疑慮，但短期影響預期有限。此外，振曜受惠於合作夥伴Kobo在北美市占率提升，2026年營運展望正向。其他如驅動IC廠商天鈺與晶宏，亦隨北美裝機潮而受惠。

市場 晶宏

延伸閱讀

成霖法說／看旺明年營運 美國降息及潛在房市鬆綁催動修繕商機

大啖北美電網與星際之門的重電股─華城

元太11月合併營收月增6.7% 新產線熱轉

廣達、緯創及緯穎加碼美國布局 全力搶單

相關新聞

外資買超226億元！買超力積電8.4萬張最多 但這檔金融股竟遭大賣

台股22日收28,149.64點，上漲453.29點，三大法人同步買超，外資買超226.21億元，統計外資買超力積電（6...

法人點名電子紙為明年新興產業 四台廠將有望受惠

2026年全球新興顯示產業將持續以電子貨架標籤（ESL）為成長主旋律。法人機構表示，儘管面臨關稅壓力與地緣經濟變動，電子...

台股上漲453點 三大法人買超395億元

台股22日以27,986.66點開高，權王台積電（2330）開高，終場收在1,465元， 上漲35元， 影響大盤指數約2...

外資上週賣超金額1708億元 今年第2高

台股上週下跌501.67點或1.78%，週五收在27696.35點，中止週線連3紅。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集...

外資今年賣超台股高達6,320億元 上周高殖利率族群受青睞

臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,708.95億元，賣超華邦電（2344）18.39萬張最多，另買超第一金（...

電子權值股帶頭衝 台股大漲453點、收28,149點 收復所有均線

台股22日早盤以27,869點開出後，站上所有均線，盤中走高，終場收28,149點，上漲453點，漲幅1.63%，成交量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。