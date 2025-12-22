外資買超226億元！買超力積電8.4萬張最多 但這檔金融股竟遭大賣

台股22日收28,149.64點，上漲453.29點，三大法人同步買超，外資買超226.21億元，統計外資買超力積電（6770）84,439張，高居買超個股冠軍，連四買，其次是買超第一金（2892），但是，外資賣超台新新光金（2887）99,602張，為賣超個股第一名，連續3個交易日賣超。

台股22日以27,986.66點開高，站上所有均線，盤中走高一度拉升至28,168.75點，權王台積電（2330）開高領軍上攻之外， 庫藏股加持的大立光（3008）也大漲，台達電（2308）、鴻海（2317）、光寶科（2301）等都收高，台積電終場收在1,465元， 上漲35元， 影響大盤指數約289點，大盤指數以28,149.64點收盤，上漲453.29點，漲幅1.63%。

統計三大法人買超395.72億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超226.21億元，投信買超11.2億元；自營商買超（合計）158.3億元，其中自營商（自行買賣）買超65.33億元、自營商（避險）買超92.97億元。

統計外資買超前十大個股依序是力積電、第一金（2892）、中信金（2891）、旺宏（2337）、聯電（2303）、華邦電（2344）、國泰金（2882）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、東元（1504）等；力積電22日爆量大漲收在漲停40.45元，高居外資買超個股冠軍。

外資買超前十名中，金融股占3檔，記憶體股也是外資大買標的，買超旺宏35,348張，買超華邦電29,975張。

統計外資賣超前十大個股依序是台新新光金、玉山金（2884）、台灣大（3045）、群創（3481）、統一（1216）、大成鋼（2027）、華南金（2880）、大聯大（3702）、南亞（1303）、元大台灣50（0050）等；賣超台新新光金99,602張最多，連三賣，其次是賣超玉山金89,862張，賣超前十名中，金融股占3檔。