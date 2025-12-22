快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

關係持續緊張…46條中日航線未來兩周「零航班」 明年取消超過2000班

境內基金集中清算效率再升級 多帳戶收付機制正式啟動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
境內基金集中清算效率再升級 多帳戶收付機制正式啟動。(臺灣集中保管結算所提供)
境內基金集中清算效率再升級 多帳戶收付機制正式啟動。(臺灣集中保管結算所提供)

為提升境內基金集中清算平台的款項收付效率，臺灣集中保管結算所2025年12月22日正式啟動境內基金集中清算平台多帳戶收付機制，將原本由單一銀行辦理基金款項收付的模式，擴大為九家銀行帳戶供投信及基金銷售機構選擇的多帳戶收付模式，全面提升作業效率與外幣入帳即時性。

集保結算所的境內基金集中清算平台自2023年6月上線以來，已成功將過往投信與銷售機構間多對多的匯款流程簡化，迄今有18家投信及15家銷售機構參與，2025年處理款項收付可達70萬筆、金流總額高達新臺幣3,200億元，有效達成提升市場效率、降低作業成本的目標。

多帳戶收付機制上線後，可提升業者款項收付作業的彈性與外幣入帳的即時性，減少跨行間的款項入帳追蹤聯繫作業，有效節省人力與時間成本，進而全面提升基金申購與買回款項的結算效率。

集保結算所總經理陳德鄉表示，多帳戶收付模式係參考國際與國內市場實務，包括歐洲Clearstream基金交割制度，即依幣別使用不同結算銀行收付，而如美、日、澳等主要幣別更提供兩家結算銀行收付帳戶，讓業者以較便利的方式辦理交割，以及櫃買中心過去於債券等殖成交系統提供兩家銀行擇一辦理交割的作法。國內外經驗皆顯示，多帳戶模式除了提升交割便利性，亦能大幅提升自行轉帳用量，有效降低業者跨行匯款的成本。

為響應金管會推動基金業者儘速加入集中清算平台的政策目標，集保結算所持續提供市場效率便捷的作業服務，另為提升業者加入意願，更以收費優惠回饋予加入使用多帳戶收付服務的業者，以全面發揮集中清算平台的規模效益，促進境內基金市場永續發展。

平台 市場 集保結算所

延伸閱讀

AI 缺電潮助攻！基礎建設升級「成長型產業」三優勢長線可期

《udn 百萬會員召集令》活動進入衝刺！會員參與帶動獎項升級 百萬禮迎來最後高潮

傑霖今上櫃掛牌交易 AI應用推升影像晶片升級

口頭干預升級倒數？嚴防日圓「單邊暴衝」 日財務省示警恐被迫出手

相關新聞

外資買超226億元！買超力積電8.4萬張最多 但這檔金融股竟遭大賣

台股22日收28,149.64點，上漲453.29點，三大法人同步買超，外資買超226.21億元，統計外資買超力積電（6...

法人點名電子紙為明年新興產業 四台廠將有望受惠

2026年全球新興顯示產業將持續以電子貨架標籤（ESL）為成長主旋律。法人機構表示，儘管面臨關稅壓力與地緣經濟變動，電子...

台股上漲453點 三大法人買超395億元

台股22日以27,986.66點開高，權王台積電（2330）開高，終場收在1,465元， 上漲35元， 影響大盤指數約2...

外資上週賣超金額1708億元 今年第2高

台股上週下跌501.67點或1.78%，週五收在27696.35點，中止週線連3紅。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集...

外資今年賣超台股高達6,320億元 上周高殖利率族群受青睞

臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,708.95億元，賣超華邦電（2344）18.39萬張最多，另買超第一金（...

電子權值股帶頭衝 台股大漲453點、收28,149點 收復所有均線

台股22日早盤以27,869點開出後，站上所有均線，盤中走高，終場收28,149點，上漲453點，漲幅1.63%，成交量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。