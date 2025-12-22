外資上週賣超金額1708億元 今年第2高

快訊

中央社／ 台北22日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股上週下跌501.67點或1.78%，週五收在27696.35點，中止週線連3紅。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣1708.95億元，創今年單週賣超金額第2高，僅次於3月3日至7日當週賣超1791.98億元。

個股方面，外資上週賣超前3名上市公司為華邦電18萬3866張、台新新光金11萬8896張、群創11萬2397張；另外賣超玉山金10萬1277張，上週外資賣超榜前4名，賣超張數皆超過10萬張。

買超方面，外資上週買超前3名上市公司為第一金22萬4180張、聯電19萬6711張、中信金11萬4464張。

統計今年初至12月19日止，外資在集中市場累計賣超金額6320.35億元，外資總持有股票市值42兆686億元，占全體上市股票市值46.63%。

