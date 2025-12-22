快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

台股上漲453點 三大法人買超395億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股22日以27,986.66點開高，權王台積電（2330）開高，終場收在1,465元， 上漲35元， 影響大盤指數約289點，大盤指數終場以28,149.64點收盤，上漲453.29點，漲幅1.63%，成交量4,930億元，三大法人買超395.72億元。

統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超226.21億元，投信買超11.2億元；自營商買超（合計）158.3億元，其中自營商（自行買賣）買超65.33億元、自營商（避險）買超92.97億元。

台股早盤以27,986.66點開出後，站上所有均線，盤中走高，盤中高點達28,168.75點，台積電開高領軍上攻之外， 庫藏股加持的大立光（3008）也大漲，台達電（2308）、鴻海（2317）、光寶科（2301）等都收高，大盤指數收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.63%，成交量4,930億元，台積電收1,465元，上漲35元。

台積電 自營商

延伸閱讀

台股盤中漲逾470點 28100點附近震盪

台股上二萬八千點 存股族追捧ETF 0050投資人數率先突破200萬人

費半大漲 台積電領軍 台股開高走高站上28,000點 法人：題材股表現

台股開高勁揚逾400點重返2萬8千點 台積電上漲35元開1,465元

相關新聞

台股上漲453點 三大法人買超395億元

台股22日以27,986.66點開高，權王台積電（2330）開高，終場收在1,465元， 上漲35元， 影響大盤指數約2...

外資今年賣超台股高達6,320億元 上周高殖利率族群受青睞

臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,708.95億元，賣超華邦電（2344）18.39萬張最多，另買超第一金（...

電子權值股帶頭衝 台股大漲453點、收28,149點 收復所有均線

台股22日早盤以27,869點開出後，站上所有均線，盤中走高，終場收28,149點，上漲453點，漲幅1.63%，成交量...

驊陞掛牌上市早盤漲逾2成 HDMI新規格產品明年發酵

連接器廠驊陞科技今天掛牌上市，董事長陳宏欽表示，驊陞已從規格的追隨者變成領先者、制定者，最近成為首批通過HDMI協會審核...

買回庫藏股激勵 大立光跳空漲停板開出、盤中大漲

大立光（3008）近兩個月來累計跌幅近兩成，上周宣布實施庫藏股，預計買回自家公司股票2,670張，買回區間價格1,600...

鴻海版圖再擴張！高盛解析「長線三部曲」點火2026續強

鴻華先進收購納智捷（LUXGEN）全數股權後，高盛證券出具最新報告指出，此舉具高度戰略意義，有助鴻海由代工延伸至品牌銷售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。