台股上漲453點 三大法人買超395億元

台股22日以27,986.66點開高，權王台積電（2330）開高，終場收在1,465元， 上漲35元， 影響大盤指數約289點，大盤指數終場以28,149.64點收盤，上漲453.29點，漲幅1.63%，成交量4,930億元，三大法人買超395.72億元。

統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超226.21億元，投信買超11.2億元；自營商買超（合計）158.3億元，其中自營商（自行買賣）買超65.33億元、自營商（避險）買超92.97億元。

台股早盤以27,986.66點開出後，站上所有均線，盤中走高，盤中高點達28,168.75點，台積電開高領軍上攻之外， 庫藏股加持的大立光（3008）也大漲，台達電（2308）、鴻海（2317）、光寶科（2301）等都收高，大盤指數收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.63%，成交量4,930億元，台積電收1,465元，上漲35元。