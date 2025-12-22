外資今年賣超台股高達6,320億元 上周高殖利率族群受青睞

臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,708.95億元，賣超華邦電（2344）18.39萬張最多，另買超第一金（2892）22.42萬張最多。

上周（12/15~12/19）外資在集中市場賣超金額為1,708.95億元，另統計自今年初至12月19日止，外資總買進金額為34兆4,206.42億元，總賣出金額為35兆526.77億元，累計賣超為6,320.35億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名第一金買超22.42萬張。第二名聯電（2303）買超19.67萬張。第三名中信金（2891）買超11.44萬張。觀察上周買超前列多為金融股、高殖利率族群。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名華邦電賣超18.39萬張。第二名台新新光金（2887）賣超11.88萬張。第三名群創（3481）賣超11.23萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為42兆686.08億元新台幣，占全體上市股票市值的46.63%，較12月12日的43兆3,375.33億元新台幣，減少1兆2,689.25億元。