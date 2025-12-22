光通訊產業大循環即將開啟 台股供應鏈強勢表態

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

全球高速光通訊股全面噴出，旭創科技、中際旭創、天孚通訊、Lumentum、Coherent 全部刷新歷史新高，反映 2025–2027 AI 資料中心長距離互連所需使用到的 800G / 1.6T、ZR/ZR+ 光模組的大循環正式啟動。台股供應鏈也不落人後，光通訊族群集體發動，由近期剛出關的環宇-KY（4991）領軍，開盤不到10分鐘便漲停鎖死，而下午將召開法說的光環（3234）及華星光（4979）則提前上演法說行情，光環亮燈漲停，華星光距漲停也僅有一步之遙；波若威（3163）及東典光電（6588）則大漲逾半根漲停板，其餘如光聖（6442）、眾達-KY（4977）也都有2-3%的漲幅。

法人指出，AI 資料中心升級需求推動光通訊市場快速成長，光通訊模組規格正從 400G 進入 800G，同時資料中心之間（DCI）對 ZR／ZR+ 長距離傳輸模組的需求同步提升，而具備 800G 與長距離光模組量產能力的華星光，在產能與產品組合擴大後，有望成為新一輪光通訊循環的受惠者。華星光今年持續擴增產能，目前已達到接近去年四倍的水準，擴產完成後便開始與多家國際客戶就 800G 與 ZR／ZR+ 長距離模組展開合作評估，並開始小量出貨。法人表示，華星光高階模組比重提高，隨著新規格放量，後續營運動能有望逐季增溫。

