電子權值股帶頭衝 台股大漲453點、收28,149點 收復所有均線

台股22日早盤以27,869點開出後，站上所有均線，盤中走高，終場收28,149點，上漲453點，漲幅1.63%，成交量4,930億元，台積電（2330）收1,465元，上漲35元。

權值股方面呈現漲多跌少，電子權值中，鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、日月光投控（3711）等表現勁揚，聯發科（2454）、中華電（2412）、智邦（2345）、緯穎（6669）則呈現下跌。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，毅嘉（2402）、十銓（4967）、力積電（6770）、華通（2313）、穩懋（3105）、全新（2455）、華星光（4979）、大立光（3008）、力成（6239）、高力（8996）、富喬（1815）、金像電（2368）、景碩（3189）、台燿（6274）、台玻（1802）等。

美股上週五AI股轉強，帶動科技類股走高，另外因四巫日結算，各交易所當日成交量，較過去 12 個月均值高出約五成，四大指數同步上揚，台積電ADR上漲1.5%。

統一投顧表示，美國上週公佈11月CPI數據低於預期，市場燃起Fed降息預期、提升風險資產偏好，AI股止跌強彈；台股上週在外資期貨空單壓低結算後並未增加，技術面回測季線有守，KD進入低檔超賣區，今日台股若延續上周五美國科技股漲勢並以紅棒做收，將形成W底的右肩型態，短線上有利多方反攻。

操作建議布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。