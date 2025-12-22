記憶體封測題材續燒 力成一度亮燈漲停、尾盤仍大漲近9%守高檔
封測大廠力成（6239）22日盤中買盤點火，尾盤仍維持高檔震盪整理，截至目前股價173元，漲幅8.81%；盤中一度亮燈漲停，成交量約2萬張，成交金額約34.16億元，量能明顯放大。
近期DRAM、NAND報價走強、供應偏緊，帶動模組、SSD等相關供應鏈提前備貨，後段封測端最直接的訊號就是訂單回溫與產能吃緊：只要客戶拉貨節奏一加快，封測廠的稼動率與排程就會先反映，股價也容易跟著出現波段行情。
力成長年深耕記憶體封測，客戶端涵蓋DRAM與NAND相關應用，景氣往上時，急單與追加投片往往會推升封測需求；在伺服器、AI基礎建設持續擴張的背景下，市場也看好高階儲存與記憶體供應鏈的拉貨韌性，讓封測族群的能見度相對更受關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言