今年前11個月台股基金平均漲34% 打敗大盤的20%漲幅

理柏統計，今年前11個月，台灣股票型基金平均上漲34%，大幅領先大盤同期間20%的漲幅。其中，表現最突出的台股基金漲幅普遍超過50%。

以成立滿20年來的台股基金來看，今年前11個月，以野村台灣運籌基金及野村鴻運基金績效最強，大漲57%，緊追其後的是野村成長基金漲55%、安聯台灣科技基金漲53%。

接下來，統一奔騰基金、野村積極成長基金、野村中小基金、野村優質基金、安聯台灣大壩基金、統一黑馬基金今年前11個月的漲幅都超過45%。這些基金不只今年以來表現優異，拉長時間來看也都有出色的績效。

如果時間拉長到20年，安聯台灣科技基金狂漲2,861%，其次是安聯台灣大壩基金漲2,360%、統一奔騰基金漲2,197%、統一黑馬基金漲2,022%，都大幅領先同期間加權指數811%的漲幅。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，面對市場波動及不確定風險，可優先考慮成立逾20年的老牌台股基金。這些基金歷經多次景氣循環仍能穩健表現，反映投資管理團隊在研究深度、投資紀律與風險控管，都有長期累積的深厚實力，更能經得起時間的考驗。