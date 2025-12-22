傳美光、晟碟「雙龍搶珠」爭產能 力積電漲停鎖死逾6萬張排隊搶著買

記憶體大缺貨，市場傳出，繼美國儲存大廠 SanDisk（晟碟）之後，另一家記憶體大廠Micron（美光）也低調接觸力積電（6770），形成「雙龍搶珠」大爭產能的態勢；力積電22日開高走高衝上漲停40.45元鎖死，排隊買單超過6.1萬張， 盤中爆出逾45.6萬張成交量， 高居個股成交量冠軍。

力積電早盤以38.8元開高，盤中衝上漲停40.45元鎖死，漲停及市價排隊買單高掛，盤中成交量居冠， 成交值則居第三名；力積電大漲，記憶體族群表現亮眼，群聯（8299）、旺宏（2337）盤中漲幅逾5%，南亞科（2408）也爆出逾12萬張的成交量大漲， 高居成交值冠軍，盤中漲幅近5%，華邦電（2344）同樣是爆量上漲的表現。

由於全球記憶體供需失衡持續擴大，市場先前傳出美國儲存大廠 SanDisk（晟碟）主動與力積電洽談合作、評估導入產能，最新的消息則是再傳出美光也與力積電接觸，鎖定其已完工卻尚未滿載的銅鑼新廠；兩大廠爭搶產能的消息，推升力積電股價爆量強漲。