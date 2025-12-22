買回庫藏股激勵 大立光跳空漲停板開出、盤中大漲

大立光（3008）近兩個月來累計跌幅近兩成，上周宣布實施庫藏股，預計買回自家公司股票2,670張，買回區間價格1,600~3,200元，22日一開盤就跳空以漲停板2,265元開出，大漲205元，不過漲停未鎖住，隨後打開，盤中漲幅逾8%。

大立光董事會決議實施庫藏股，預計買回股票2,670張，以維護公司信用及股東權益，為大立光第二次實施庫藏股。

大立光11月合併營收53.03億元，月減16%，為5個月來低點，預期12月拉貨動能與11月差不多；累計今年前11月合併營收555.09億元，年增3.14%。

根據外資日前所出具的報告，預估今年iPhone全年生產總量約2.2億支，年增6%；第4季iPhone生產量7,600萬支，季增38%，年增4%；外資也首度釋出對明年第1季的展望，預期明年首季iPhone生產量為5,600萬支，因季節性因素季減26%，但年增12%。

大立光在庫藏股買回的激勵下，早盤以漲停2,265元開出，可惜未鎖死，盤中打開回至2,190元，盤中漲幅8.5%。