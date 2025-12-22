快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大立光（3008）近兩個月來累計跌幅近兩成，上周宣布實施庫藏股，預計買回自家公司股票2,670張，買回區間價格1,600~3,200元，22日一開盤就跳空以漲停板2,265元開出，大漲205元，不過漲停未鎖住，隨後打開，盤中漲幅逾8%。

大立光董事會決議實施庫藏股，預計買回股票2,670張，以維護公司信用及股東權益，為大立光第二次實施庫藏股。

大立光11月合併營收53.03億元，月減16%，為5個月來低點，預期12月拉貨動能與11月差不多；累計今年前11月合併營收555.09億元，年增3.14%。

根據外資日前所出具的報告，預估今年iPhone全年生產總量約2.2億支，年增6%；第4季iPhone生產量7,600萬支，季增38%，年增4%；外資也首度釋出對明年第1季的展望，預期明年首季iPhone生產量為5,600萬支，因季節性因素季減26%，但年增12%。

大立光在庫藏股買回的激勵下，早盤以漲停2,265元開出，可惜未鎖死，盤中打開回至2,190元，盤中漲幅8.5%。

大立光 庫藏股

相關新聞

0056下季能配0.866元就合格？知美「穩定性才是關鍵」：跟00878、00919都回穩

2025年以來，高股息ETF是否「撐不住配息」成為投資圈熱議話題。不少投資人發現，部分高股息ETF配息金額出現下修，引發市場對現金流穩定性的疑慮。對此，財經YouTuber知美指出，高股息ETF配息下調本來就不是罕見現象，只是過去兩年AI熱潮推升股價與配息，無形中拉高了投資人的心理預期。

台股上二萬八千點 存股族追捧ETF 0050投資人數率先突破200萬人

台股大盤今日早盤一度大漲逾460點，元大台灣50 （0050）也繼續上攻，存股族更成為近來0050的重要買盤。根據最新統...

驊陞掛牌上市早盤漲逾2成 HDMI新規格產品明年發酵

連接器廠驊陞科技今天掛牌上市，董事長陳宏欽表示，驊陞已從規格的追隨者變成領先者、制定者，最近成為首批通過HDMI協會審核...

買回庫藏股激勵 大立光跳空漲停板開出、盤中大漲

大立光（3008）近兩個月來累計跌幅近兩成，上周宣布實施庫藏股，預計買回自家公司股票2,670張，買回區間價格1,600...

鴻海版圖再擴張！高盛解析「長線三部曲」點火2026續強

鴻華先進收購納智捷（LUXGEN）全數股權後，高盛證券出具最新報告指出，此舉具高度戰略意義，有助鴻海由代工延伸至品牌銷售...

GPU、TPU 誰勝出？ 法人點名看好這幾檔半導體股

「TPU是否會取代GPU」近期成為熱議焦點，法人認為，「Gemini是否稱霸AI模型」才是更重要問題，真正下檔風險來自O...

