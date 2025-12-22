GPU、TPU 誰勝出？ 法人點名看好這幾檔半導體股

快訊

經濟日報／ 盧宏奇／台北即時報導
半導體股持續領軍上攻。聯合報系資料照
半導體股持續領軍上攻。聯合報系資料照

「TPU是否會取代GPU」近期成為熱議焦點，法人認為，「Gemini是否稱霸AI模型」才是更重要問題，真正下檔風險來自OpenAI而非輝達，台股中除台積電（2330）仍為半導體首選外，點名看好創意（3443）、世芯-KY（3661），及CoWoS相關供應鏈。

大型本國投顧分析，GPU與AI ASIC應是互補關係，而非零和遊戲，谷歌仍大量採購輝達GPU為最佳證明。

另一方面，谷歌選擇性開放TPU生態至第三方，Meta亦與谷歌洽談TPU合作，考量Meta嘗試各種不同解決方案，即使目前仍難斷言TPU能否整合ASIC陣營，但TPU市占擴張已成事實。

法人指出，TPU方案成本相對較低，但其他雲端服務供應商仍需考慮額外20%至30%轉換成本。GPU具備更高靈活性與成熟生態系，可能仍是通用運算加速首選，而ASIC則定位於特定內部工作負載的高性價比替代方案。

在Gemini威脅出現前，OpenAI的營收成長預估足以說服投資人參與募資與IPO，更不用說圍繞OpenAI的多項大型AI協議。法人認為，相較OpenAI並不像大多數雲端服務供應商具有強勁現金流與業務，得以支撐持續高漲的資本支出。

因此，這對輝達衝擊可能有限，主要在於當前需求仍主要來自四大雲端服務供應商，但若OpenAI市占率流失給Google Gemini，且CSP增加TPU採用，則可能削弱GPU需求。

考量模型迭代極快，LLM市場技術領導地位可能瞬間轉變，法人認為，OpenAI或xAI等其他前沿模型供應商，將在未來數月內推出新模型，目前仍難判斷AI模型競爭格局。

由於AI需求強勁，我法人預估台積電CoWoS月產能將從2025年底的7.2萬片擴增至2026年底的11.5萬片，2027年底進一步達15.5萬片，供需缺口從2026年的4%至5%擴大至2027年的12%至15%，封測、設備及測試介面等相關次產業都將受惠於強勁CoWoS需求。

