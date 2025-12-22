快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

法人看好2026年AI與通用伺服器持續走強 老AI股重啟漲勢

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

2026年即將到來，法人分析，由於美系雲端服務供應商（CSP） 2026年資本支出年增約34%、各國強化主權AI，AI伺服器強勁成長，加上通用伺服器出貨預測也將年增，市場規模持續擴大，帶動老AI股包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等，22日早盤同步上漲。

法人分析，2026 年台灣下游組裝廠、品牌廠、零組件廠成長動能，主要受惠高單價AI伺服器出貨。由於輝達（Nvidia）

Blackwell系列持續出貨，明年下半年銜接Rubin系列，以及美系CSP的ASIC AI 伺服器帶動，預估明年AI伺服器機櫃出貨產值年增逾100%；通用伺服器出貨量預估年增5%。

由於AI伺服器出貨成長動能明確，包括組裝廠、散熱零組件廠將持續受惠，無論是搭載 GPU、ASIC的 AI 伺服器，來自 CSP、Neo Cloud、主權 AI 具有強勁需求。在 AI伺服器高單價、高規格、快速換代演進的情況下，產業內龍頭將優先受惠。看好包括鴻海、廣達、緯創、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等組裝與散熱業者。

