聽新聞
0:00 / 0:00
法人看好2026年AI與通用伺服器持續走強 老AI股重啟漲勢
2026年即將到來，法人分析，由於美系雲端服務供應商（CSP） 2026年資本支出年增約34%、各國強化主權AI，AI伺服器強勁成長，加上通用伺服器出貨預測也將年增，市場規模持續擴大，帶動老AI股包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等，22日早盤同步上漲。
法人分析，2026 年台灣下游組裝廠、品牌廠、零組件廠成長動能，主要受惠高單價AI伺服器出貨。由於輝達（Nvidia）
Blackwell系列持續出貨，明年下半年銜接Rubin系列，以及美系CSP的ASIC AI 伺服器帶動，預估明年AI伺服器機櫃出貨產值年增逾100%；通用伺服器出貨量預估年增5%。
由於AI伺服器出貨成長動能明確，包括組裝廠、散熱零組件廠將持續受惠，無論是搭載 GPU、ASIC的 AI 伺服器，來自 CSP、Neo Cloud、主權 AI 具有強勁需求。在 AI伺服器高單價、高規格、快速換代演進的情況下，產業內龍頭將優先受惠。看好包括鴻海、廣達、緯創、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等組裝與散熱業者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言