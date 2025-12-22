費半大漲 台積電領軍 台股開高走高站上28,000點 法人：題材股表現

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數上周五全數收紅，且費半指數大漲2.9%，激勵台股22日開高走高，盤中最高上漲464點至28,160點，站上28,000點大關，台積電盤中最高上漲40元至1,470元。盤面上記憶體、PCB、矽光子表現亮眼。

台新投顧表示，科技股估值疑慮再次干擾市場，然通膨數據降溫再次提振降息預期，也帶動加權指數在季線附近止跌反彈。短線來看，隨著相關利多、利空因素消化，加上外資將休耶誕長假，預料指數將在月線附近震盪，題材股表現。操作方面，隨著交投將逐漸轉淡，資金將更集中在熱點題材上，特別是預期明年將持續成長的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌道衛星、半導體先進製程等，拉回有支撐皆可擇優布局；非電族群方面，因降息、避險等考量，金融、營建、資產題材等可續留意。

台新投顧指出，操作建議上，馬斯克近日表示，考量地球供電日益吃緊，要透過旗下低軌衛星服務商SpaceX載送AI伺服器到太空，建造太空資料中心，而SpaceX也將在2026年啟動IPO，低軌道衛星族群受惠。輝達本周舉辦一場私人峰會，聚焦解決資料中心短缺問題，電力與儲能的題材再次浮上檯面。記憶體大廠美光上季營收與獲利，以及本季營運展望皆優於預期，預期2026年記憶體缺貨現象將持續。

