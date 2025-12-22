快訊

驊陞掛牌上市早盤漲逾2成 HDMI新規格產品明年發酵

中央社／ 台北22日電
連接器廠驊陞科技22日掛牌上市，董事長陳宏欽（左）出席掛牌典禮，證交所總經理李愛玲到場祝賀。（驊陞提供）中央社
連接器廠驊陞科技今天掛牌上市，董事長陳宏欽表示，驊陞已從規格的追隨者變成領先者、制定者，最近成為首批通過HDMI協會審核通過HDMI 2.2規格的連接器廠商，看好相關新品出貨明年可望發酵，樂觀預估明年營收有機會比今年再成長15%至20%。

驊陞今天以每股承銷價40元掛牌上市，早盤股價最高衝上50元，漲幅超過2成。

驊陞今天一早舉行掛牌典禮，陳宏欽表示，AI趨勢帶動各終端應用面的迭代與更新需求，驊陞成為受惠者之一，連接器囊括全球前3大GPU（繪圖晶片）廠採用，在AI熱潮下，許多生成式AI運算都要用到GPU顯卡，另外也打進美系GPU大廠的AI工作站RTX供應鏈。

陳宏欽強調，驊陞深耕高速傳輸技術已超過30年，從成立初期就藉由參與客戶產品研發，提供一貫化整合服務與解決方案，如今更從規格的追隨者變成制定者。

驊陞參與VESA（視訊電子標準協會），是全球唯二DP2.1標準的制定者。另外，驊陞剛取得HDMI 2.2新標準認證，成為首批通過審核的連接器廠商，明年相關新品出貨可望發酵。

HDMI 2.2標準於今年初CES展首度亮相，根據HDMI論壇確認規格，在頻寬、解析度與影音同步等方面均有重大升級，比起上一代HDMI 2.1，HDMI 2.2傳輸頻寬從48Gbps翻倍至96Gbps，可望成為未來高階顯示與娛樂設備的新基準。

驊陞今年營運表現突出，前11月營收新台幣37.5億元，年增35.42%；前3季歸屬母公司淨利2.13億元，較去年同期大幅成長1.43倍，每股稅後純益2.94元。陳宏欽樂觀預估，在AI熱潮帶動下，明年營收有機會比今年再成長15%至20%。

