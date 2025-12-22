裕隆7.8億元出售納智捷、股價重挫跌停 鴻華先進則是上漲

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

裕隆（2201）將旗下全資子公司納智捷100%股權，策略性賣給鴻華先進-創（2258），交易金額7.876億元，預計明年第1季完成交割；22日股價表現不同調，裕隆開低走低重挫至跌停34.5元，盤中力圖打開，但跌勢沈重，鴻華先進則是上漲的表現。

裕隆與鴻華先進上周共同宣布納智捷股權交易案，包括納智捷品牌與經銷據點和人員將以7.876億元完成交易，預計在公平會審查通過後後，將在明年第1季完成交割。

裕隆表示，納智捷n7將繼續銷售，但之後將不再有納智捷新車款，Model B將以鴻華先進的Foxtron Bria品牌推出；鴻華先進股權結構為鴻海（2317）持股45.6%、裕隆43.8%，在納智捷成為100%鴻華先進子公司後，兩家公司股東架構一致，將有助降低協商成本並強化決策效率。

鴻華先進表示，以7.876億元取得納智捷包含公司資產與5家銷售公司銷售據點和人員，將結合台灣在ICT與AI產業與汽車產業朝向電動化與自動化，強化台灣在產業的關鍵地位。後續納智捷品牌將受裕隆方委託經銷繼續存在，Luxgen n7會持續銷售，但n7之後不會再有新車款，未來將以鴻華先進的品牌繼續推出新車款。

台股22日大漲，但裕隆在出售納智捷底定後，股價卻是重挫，早盤以35.75元開低後曾重挫至跌停34.5元， 盤中打開，但跌幅仍超過9%；鴻華先進早盤以40.25元開高，一度拉升至41.6元， 盤中漲幅逾2%。

