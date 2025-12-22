快訊

0056下季能配0.866元就合格？知美「穩定性才是關鍵」：跟00878、00919都回穩

聯合新聞網／ 知美Jimmy
從2008年開始投入，0056每年雖多領點息，但18年下來，0050總資產高出近600萬；多數人追求的是安全感，不是報酬率。但「睡得安穩」的代價，其實比你想的貴。記者林俊良／攝影
從2008年開始投入，0056每年雖多領點息，但18年下來，0050總資產高出近600萬；多數人追求的是安全感，不是報酬率。但「睡得安穩」的代價，其實比你想的貴。記者林俊良／攝影

2025年以來，高股息ETF是否「撐不住配息」成為投資圈熱議話題。不少投資人發現，部分高股息ETF配息金額出現下修，引發市場對現金流穩定性的疑慮。對此，財經YouTuber知美指出，高股息ETF配息下調本來就不是罕見現象，只是過去兩年AI熱潮推升股價與配息，無形中拉高了投資人的心理預期。

0056、00878、00919配息比較

知美整理目前台灣討論度最高的三檔高股息ETF，包括0056、00878、00919。

從2025年四次配息來看，0056與00919僅在第3季各降息一次，00878則在第2、第3季各調降一次。

三檔ETF在第3、第4季的配息水準已明顯趨於穩定，顯示配息壓力暫告一段落。

年度殖利率仍具吸引力

若以每次除息前價格計算單季殖利率，再加總全年表現，知美指出，0056與00919在2025年的年度殖利率仍高於11%。

其中，0056的年度殖利率約為11.01%，顯示即便曾短暫降息，整體配息水準仍具競爭力，也打破市場「高股息ETF已全面失色」的說法。

配息縮水幅度仍有差異

進一步比較三檔ETF的配息縮水幅度，知美指出，0056今年配息總計下滑0.204元，縮水約19.07%，為三檔中最低；00878縮水幅度約20%；00919則約25%，為縮水幅度最高者。

知美認為，配息是否「回穩」比是否「回到高點」更重要，對中長期投資人而言，穩定性才是評估關鍵。

明年1月配息「不降即及格」

針對市場關注的0056明年1月配息金額，知美給出明確判準：在目前配息趨穩的前提下，不期待再度調升，只要不再下修即可視為及格水準。

換言之，若單次配息能維持在0.866元以上，即可符合投資人對穩定現金流的基本期待。

回歸投資本質的現金流思維

知美強調，高股息ETF的核心價值不在於短期績效競賽，而是提供可預期的現金流，協助投資人因應人生不同階段的財務需求。

隨著市場熱度退去，股價與配息回歸基本面，反而有助投資人重新建立理性配置與風險認知。對於追求穩定領息的族群而言，現階段並非恐慌時刻，而是重新檢視資產結構的關鍵時點。

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

知美Jimmy

