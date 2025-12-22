鴻華併購納智捷早盤震盪走堅 裕隆觸跌停

鴻海和裕隆合資的鴻華先進，19日宣布以新台幣7.876億元，收購裕隆旗下納智捷（LUXGEN）100%股權。裕隆今天開盤走低，觸跌停價34.5元，鴻華相對走強，早盤最高41.6元、上漲5.3%。

鴻華指出，此次收購納智捷股權（包含LUXGEN母公司資產及旗下5間銷售公司、銷售據點、公司人員等）並主導經營，為延伸產品的垂直整合範圍至品牌與銷售，運用納智捷既有通路與服務體系，提升消費者從前端產品到後端服務全盤體驗。

對於納智捷品牌規劃，鴻華表示，納智捷品牌目前持續存在，原有納智捷經銷體系將調整，既有納智捷（LUXGEN）品牌n7電動休旅車，將以受委託經銷方式繼續販售，整合納智捷通路後，鴻華將推出自有品牌車款。在代工部分，鴻華會選擇最適合的廠商為合作夥伴。

裕隆說明，納智捷n7電動車庫存約700至800輛左右，持續按照計畫銷售，目前既有車主規模約1.5萬位，此次交易案進一步強化納智捷與鴻華先進間的垂直整合，提升整體價值鏈運作效率，創造更具競爭力經營優勢。