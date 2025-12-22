UG 董座北車「致意」爭議燒到資本市場 母公司聯發國際股價一度重挫7%

UG母公司聯發國際（2756）股價22日重挫，早盤跳空開低至86元，盤中一度下探84.4元，跌幅超過7%，市場解讀與近期品牌爭議事件引發輿論延燒有關，投資人信心明顯受挫。

台北市發生重大隨機傷人案件，造成多人死傷，引發社會高度關注。事件發生後，聯發國際旗下手搖飲品牌UG董事長鄭凱隆，前往案發地點致意時，當時身穿印有UG品牌標誌的外套，手提自家手搖飲料，並獻上附有品牌名稱的花束，被外界認為廣告過頭，相關畫面在社群平台迅速擴散，輿論出現反彈，並延燒為品牌公關危機。

隨著事件持續發酵，UG品牌遭部分網友批評觀感不佳，亦引發抵制聲浪。鄭凱隆21日親自召開記者會說明，並多次鞠躬致歉，強調並無行銷意圖，願意為事件負起責任。

UG的母公司聯發國際為上櫃餐飲股，當初以知名茶飲品牌歇腳亭起家，主要在海外發展，2024年推出時尚茶飲品牌「UG」一炮而紅，並在今年啟動全球布局計畫，台灣開出近50家門市，香港3家門市。

此外，集團十分看重的美國市場，也在12月6日於洛杉磯聖蓋博(San Gabriel)開出首店，12月3日至5日的試營運期間，在沒有折扣優惠下，每日銷量皆破1500杯，12月6日開幕當天，更創下在美單日銷售近2800杯的破紀錄佳績，當日營業額達16,800美元，約合新台幣50多萬元。

然而，在海外營運成長動能備受關注之際，突如其來的品牌公關風波，仍對市場信心造成衝擊，也讓公司高層必須親上火線回應外界質疑。

鄭凱隆昨（21日）也發出正式聲明，內容如下：這次事件發生後，我看到相關新聞與討論，內心感到非常難過與自責。我的原意想要前往致意與表達哀悼，加上門市就在附近，才會有將飲料帶往現場的行為。然而，我深刻理解，無論出發點為何，這樣的行動本身就是不恰當的。

透過這次事件，我清楚學習到，身為董事長，自己的行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為我的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。對此我再次感到非常抱歉。

我想再次強調，今天（21日）的這場說明會，不是任何形式的藉口；所有媒體及社群的聲音，我們都聽到了，所有的批評與質疑我都虛心接受，也再次向大家道歉。未來在任何公共場合與社會事件中，將更加謹慎、尊重，也以更成熟的態度面對社會期待。