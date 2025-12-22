好日子！4新股同步掛牌首日齊拉開蜜月序幕 抽中威聯通大賺17萬
台股年底封關僅剩7個交易日，年前掛牌潮相當熱鬧，22日有4家公司同步掛牌，其中3檔上櫃，1檔上市，好日子一起掛牌，也都順利展開蜜月行情，其中，威聯通的中籤紅包高達17.2萬元，報酬率30.82%。
網路儲存伺服器（NAS）廠威聯通（7805）上櫃掛牌前是興櫃股后，22日以每股承銷價558元掛牌上櫃，掛牌前承銷張數607張，中籤率0.43%；早盤以730元開出，中籤的投資人若是賣出，可賺17.2萬元， 報酬率逾3成，順利拉 蜜月行情序幕，盤中漲幅逾20%。
威聯通累計今年前3季營收45.96億元，稅後純益9.32億元，毛利率56%，每股純益30.84元。近3年營運穩健成長，受惠企業資料保護、AI應用與私有雲需求大增，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。
展望後市，威聯通表示，看好邊緣AI商機，及先進Scale-out儲存市場成長動能，在新專案帶動下，預計2026年的營運表現將超過產業均值。法人預估，威聯通今年營收將超過去年，預計2026年業績增長兩成起跳。
威聯通之外，能率亞洲（7777）、傑霖科技（8102）也掛牌上櫃，驊陞（6272）則是掛牌上市，也都展開蜜月行情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言