好日子！4新股同步掛牌首日齊拉開蜜月序幕 抽中威聯通大賺17萬

台股年底封關僅剩7個交易日，年前掛牌潮相當熱鬧，22日有4家公司同步掛牌，其中3檔上櫃，1檔上市，好日子一起掛牌，也都順利展開蜜月行情，其中，威聯通的中籤紅包高達17.2萬元，報酬率30.82%。

網路儲存伺服器（NAS）廠威聯通（7805）上櫃掛牌前是興櫃股后，22日以每股承銷價558元掛牌上櫃，掛牌前承銷張數607張，中籤率0.43%；早盤以730元開出，中籤的投資人若是賣出，可賺17.2萬元， 報酬率逾3成，順利拉 蜜月行情序幕，盤中漲幅逾20%。

威聯通累計今年前3季營收45.96億元，稅後純益9.32億元，毛利率56%，每股純益30.84元。近3年營運穩健成長，受惠企業資料保護、AI應用與私有雲需求大增，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。

展望後市，威聯通表示，看好邊緣AI商機，及先進Scale-out儲存市場成長動能，在新專案帶動下，預計2026年的營運表現將超過產業均值。法人預估，威聯通今年營收將超過去年，預計2026年業績增長兩成起跳。

威聯通之外，能率亞洲（7777）、傑霖科技（8102）也掛牌上櫃，驊陞（6272）則是掛牌上市，也都展開蜜月行情。