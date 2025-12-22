台股開高勁揚逾400點重返2萬8千點 台積電上漲35元開1,465元

台股22日開盤指數上漲290.31點，開盤指數為27,986.66點；多頭衝刺耶誕行情，奮力拉抬指數衝上2萬8千點，大漲逾400點。台積電（2330）開盤價1,465，上漲35元。

群益投顧表示，近期台股呈現整理格局，外資賣壓收斂，內資承接力道成為撐盤關鍵。盤面結構電子權值股受美股影響走勢偏保守，但AI伺服器、電源管理與部分中小型題材股仍維持相對強勢，資金呈現輪動而非全面撤出。整體量能略減顯示市場追價意願有限，操作策略短打效率優於中⻑波段操作，逢拉回布局具基本面與題材支撐族群，並控管持股比重。

操作題材可留意：

1.記憶體持續在半信半疑中成⻑ ─近期美光（Micron）財報與前景成為美股操作焦點，美光公布遠超市場預期的業績與財測，營收、EPS皆大幅優於分析師估值，帶動股價單日大漲逾10%並創下連日上攻走勢。美光強調記憶體供不應求、AI伺服器與高頻寬記憶體HBM需求持續強勁，供需緊俏延續至2026年後，記憶體價格維持高檔支撐毛利率走升。

2.太陽能太空資料中心─特斯拉執行⻑馬斯克近期拋出構想，計畫透過SpaceX將AI伺服器送入外太空，直接利用取之不盡的太陽能供電，打造太空版資料中心。業界認為太空環境提供更高效率的太陽能收集、持續冷卻與可擴展性，有望突破地面資料中心在土地、用電與散熱上的約束，凸顯太空資料中心已從科幻概念向工程可行性邁進。太空能源與AI運算結合的⻑期前景，為資料中心架構與基礎建設策略提供新的思考方向，可能成為能源與算力布局的新賽道。

上周五（19日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,134.89點，上漲183.04點、漲幅0.38%；S&P500指數上漲0.88%；那斯達克指數上漲1.31%；費半指數上漲2.98%。台積電ADR漲1.5%。

市場先前因質疑AI過熱以及對Fed寬鬆空間有限的疑慮而回檔後，逢低買盤再度進場。美光展望上修引爆AI伺服器記憶體需求帶動費半上漲近3%；大型成⻑股亦同步推升那斯達克指數反彈。

三大法人上周五集中市場合計買超117.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.2億元，投信買超43.4億元，自營商（自行買賣）買超44.2億元，自營商（避險）買超31.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,340口至1,209口，其中，外資淨空單減少4,303口至24,428口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,789口至1,161口。

選擇權未平倉量部分，12月F3大量區買權OI落在28,200點，賣權最大OI落在27,700點 ; 月買權最大OI落在28,800點，月賣權最大OI落在27,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.81上升至1.1。VIX指數下降1.15至20.75。外資台指期買權淨金額0.39億元 ; 賣權淨金額-0.07億元。整體選擇權籌碼面偏多。