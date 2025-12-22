12月國民經濟信心調查結果：股市樂觀及風險偏好亦走弱

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
46%預期2026年經常性薪資所得會調升/57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準。這項調查於2025年12月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13,154份有效填答問卷。(國泰金控／提供)

國泰金控22日發布2025年12月國民經濟信心調查結果：景氣展望和消費意願微幅下滑，股市樂觀及風險偏好亦走弱。

民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅下滑：國發會最新公布的10月景氣對策信號維持黃紅燈，雖同時指標略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈穩步成長。12月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-7.3，展望樂觀指數走低至-6.9。大額消費意願指數降低至10.0，耐久財消費意願指數走弱至-12.7。另一方面，買房意願續微揚至-41.6，惟賣房意願指數卻微幅下降至-34.0。

28%民眾預期2026年經濟成長率高於3%，53%民眾預期通膨高於2%：主計總處2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。12月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為2.56%，僅有28%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有53%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

全球股市區間震盪，股市樂觀情緒與風險偏好下降：市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至25.1，風險偏好指數同步走弱至18.1。

民眾對於對2026年薪資調幅的預期，12月的調查結果顯示，48%民眾認為2026年每月經常性薪資維持不變，46%預期2026年經常性薪資所得會調升，其中8%預期幅會高於3%。

12月調查結果顯示：57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資一至三個月的水準，29%民眾預期年終獎金在一個月以下，14%民眾則認為會大於三個月，其中7%民眾預期獎金將高於五個月。

