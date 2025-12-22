快訊

台股開高勁揚逾400點重返2萬8千點 台積電上漲35元開1,465元

年末市場一片看多…AI估值已走在太前面？投資達人逆風提醒注意「3警訊」

華航機隊／政府出資外交購機 波音747-400堪稱模範生

外資逢耶誕假期 台股聚焦本土法人年底作帳

中央社／ 台北22日電

美股上漲，台積電ADR漲1.50%。耶誕節將至，外資上週賣超台股新台幣1708.95億元，法人認為，年底投信、集團作帳，加上新募集ETF進場，台股仍有機會由本土法人領軍，維持震盪格局，逐步墊高指數。

美股19日收紅，人工智慧（AI）概念股強勢反彈，連續第2個交易日推升以科技股為主的那斯達克指數。道瓊工業指數終場上漲183.04點或0.38%，收48134.89點，標準普爾500指數漲59.74點或0.88%，收6834.50點；那斯達克指數上漲301.26點或1.31%，收23307.62點，費城半導體指數漲204.235點或2.98%，收在7067.863點。

富時指數調整19日盤後生效，台股尾盤爆量，加權指數終場上漲227.82點，收在27696.35點，回到月線約27684點之上，台股上週下跌501 .67點或1.78%，中止先前週線連3紅。外資上週大舉賣超台股1708.95億元，為今年單週賣超金額第2高。

產業訊息方面，自行車大廠巨大集團19日表示，近期已向美國海關暨邊境保護局（U.S. Customs andBorder Protection, CBP）正式提交暫扣令（WRO）撤銷申訴書狀及改善行動計畫（Corrective Action Plan,CAP）證明文件，爭取儘速撤銷暫扣令。

裕隆、鴻華先進19日宣布，鴻華以新台幣7.876億元收購裕隆旗下納智捷（LUXGEN）100%股權。鴻華表示，納智捷品牌沒消失，目前持續存在，原有納智捷經銷體系會調整，整合納智捷通路後，鴻華會繼續推出自有品牌車款。

為因應未來人工智慧（AI）及網通相關業務發展，代工廠緯創19日董事會通過4項議案，包括在新竹擴產、建置越南網通新廠、在墨西哥承租廠房、策略投資雲端服務供應商GMI，合計投資金額約新台幣279億元。

