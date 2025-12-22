聽新聞
一周盤前股市解析／軍工、金融、重電 可留意
台股上周五（19日）受到美股走強帶動，投資人信心回籠，指數開高217點後，震盪向上至最高點27,869點、漲401點，隨後遭遇高檔賣壓干擾漲幅收斂，終場上漲227點、以27,696點作收，全周指數跌幅收斂、下跌501點。
統一投顧協理陳晏平表示，美光受惠AI記憶體需求飆升而帶動財報表現、美國11月CPI數據低於預期，提振市場情緒，加上三星三折機在台開賣、台積電（2330）亞利桑那二廠計畫生產3奈米、美耶誕行情開始啟動，眾利多因素有望帶動指數年底前戰新高。
雖然市場關注加薩停火第二階段協商緩慢，略影響投資人情緒，但仍預期台股指數將在季線附近止穩回升。因此操作建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦AI概念股、材料升級或短缺概念、高速傳輸、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。
台新投顧協理范婉瑜指出，隨美國11月CPI增幅2.7%，低於市場預期，顯示通膨壓力減輕，加上美光科技因在AI相關需求帶動下，上季財報與未來展望都大幅優於預期，配合市場看好聯準會未來仍有降息空間、本周進入外資年底長假，將有利年底行情。
可持續留意半導體製造與封測、記憶體、BBU、PCB相關、被動元件、軍工、金融、塑膠與特化、重電、高殖利率等族群。
第一金投顧協理黃奕銓指出，隨美光亮麗的財報與未來展望、美國11月CPI低於預期，加上外資陸續休假，有利後市走勢。
