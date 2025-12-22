就市論勢／先進封測 伺機布局

主計總處公布最新經濟展望報告，第3季GDP年增率大幅上修至8.21%，2025年GDP年增率估值則由4.45%大幅上修至7.37%；2026年成長雖因高基期而趨緩，主計總處仍將GDP年增率估值上修至3.54%，高於中經院2.55%及台經院2.60%的估值。

