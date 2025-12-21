台股高檔震盪 資金回流台股市值型及科技 ETF

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台股高檔震盪，資金回流台股市值型及科技ETF。資金流向顯示，在11月最暢銷的10檔境內基金中，有七檔為台股ETF，包括兩檔市值型ETF（原型及槓桿各一）、兩檔主動式ETF、兩檔高股息ETF、一檔科技ETF。至於另外三檔基金，則包括兩檔債券型ETF、一檔貨幣市場型基金。

境內基金資訊觀測站統計，11月以元大台灣50（0050）單月強力吸金896億元最熱門。0050在第3季月月都為淨流出，但第4季大量吸金，12月初規模突破兆元，最近隨著台股修正規模來到9,698億元，仍高居所有ETF冠軍，規模遙遙領先其他ETF。

富邦科技（0052）為吸金亞軍，11月進帳205億元。這是國內第一檔科技ETF，也是「含積量」最多的ETF，最新的台積電比重高達69.2%。今年前三季，投資人持續贖回，0052規模不增反減，到第4季資金轉為淨流入，最新規模來到568億元，遠高於9月底的147億元、年初的152億元。

11月吸金第三及第四名分別為主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A），單月吸金各為118億元、102億元。這兩檔ETF都成立於今年5月，是第一批主動式ETF，兩檔績效出色，成立以來持續受到資金青睞，最新規模分別為280億元、474億元，分列主動式ETF規模第二及第一大。

11月熱銷第五到第十大境內基金依次為元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、統一強棒貨幣市場基金、群益ESG投等債20+、復華20年美債、元大台灣50正2，單月吸金介於52-99億元。

ETF 吸金 高股息

