法人：指數站季線市場不悲觀 未來仍看AI相關題材帶動台股

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
三大法人上周雖合計賣超台股1533.31億元。但法人認為，大盤維持季線之上，市場不悲觀，展望未來仍看AI相關題材帶動台股表現。圖／本報資料照片
上周台股周線收黑，跌-1.78%，跌點501.67點，平均日均量5089.67億元。三大法人單周合計賣超台股1533.31億元。法人認為，大盤維持季線之上，市場不悲觀，展望未來仍看AI相關題材帶動台股表現。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，時序進入年底，預期隨著外資交投逐漸轉趨清淡，受到內資法人關注的題材股有所表現，且大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀，搭配國內外利多因子如美股科技指標股續揚、美國11月CPI數據低於預期提振市場情緒、晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計畫生產3奈米、聖誕行情啟動等，年底前指數仍有表現空間。

野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A 野村臺灣智慧優選主動式ETF 經理人游景德分析，台股雖延續11月以來震盪，但市場情緒並未全面轉悲觀。當電子類股受AI雜音影響時，金融及部分傳產逆勢上漲，顯示資金轉向類股輪動而非撤出市場。這樣的震盪反而有助於 2026 年多頭行情更健康。

郭明玉表示，市場目前對AI晶片供應鏈明年展望看升，主要受惠於GPU與ASIC雙引擎成長，GPU部分，展望輝達需求強勁，提升晶圓龍頭大廠CoWoS產能進入2026年將增至125kwpm，GPU分配達800k wafers，有助於推動AI伺服器與高階GPU市場，帶動包括台灣在內的供應鏈受惠封測與材料需求成長。ASIC方面，在Google TPU與AWS Trainium需求大增之下，包括博通、IC設計大廠獲得晶圓龍頭大廠擴產支持，進一步帶動ASIC設計服務與測試供應鏈展現高速成長，推動3nm製程與HBM需求。

游景德指出，AI晶片格局正從「單一架構主導」轉向「多元技術共存」，不論運算架構選擇或需求擴大，都為台廠供應鏈提供強力支撐，並成為台股 2026 年持續上攻的重要助力。近期台股受惠於資金回流與類股輪動，金融、傳產及部分電子族群表現亮眼，市場情緒逐步回穩。展望2026年，AI 應用擴張、半導體高階製程需求、能源與儲能題材將持續推動多頭格局。

郭明玉建議，投資主軸仍可持續聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL、PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊等，另外非電族群可留意特用化學、 軍工、機械零組件、金融保險。

