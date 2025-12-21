CPI降溫點火反彈 費半漲2.9% 台股有望開啟新行情

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
加權指數上漲227點，收在27,696點，成交量約億元。籌碼面部分，三大法人買超117.6億元，其中外資現貨賣超1.2億元，期貨淨空單減少4,303口至24,428口，投信買超43.4億元，自營商買超75.3億元。上周台股下跌501點，跌幅1.7%，周線翻黑、終止連三紅。不過美股四大指數上周五全數收紅，又以費半指數上漲2.9%最高，本周台股有機會開啟新行情。

永豐期貨指出，美國CPI低於市場預期，通膨降溫訊號再度強化市場對明年降息循環的想像，上周四美股在連日高檔震盪後終於出現短線止穩，風險情緒回溫也直接帶動台股上周五開高走揚。盤中那斯達克期貨兩度出現爆量拉升，顯示資金率先在期貨端重新建立風險部位，市場對耶誕行情延續至明年初的期待升溫，短線氣氛由防守轉向試探性偏多。

永豐期貨分析，匯市方面，日本央行已啟動升息、宣告政策正常化方向確立，但對後續升息節奏與最終利率水準仍未給出清楚輪廓，使日圓走勢呈現波動加大的整理格局，後續任何政策語氣轉變都可能放大市場反應。回到台股結構，上周五尾盤台積電出現逾兩萬張賣壓，研判與近期指數震盪幅度偏大、加上假期將近有關，部分資金趁盤中拉高先行調節，顯示多方氣氛回溫之際，市場操作仍偏向謹慎控管風險。

